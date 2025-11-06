Цього року у Центральному районі демонтували понад 250 незаконних рекламних конструкцій
23:51, 06 листопада, 2025
У Миколаєві продовжують прибирати споруди, що захаращують міський простір. Лише в адміністрації Центрального району цього року демонтували понад 250 рекламних засобів, розміщених без законних підстав.
Про це в прямому ефірі у соціальних мережах розповів голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.
— Цього року демонтували 254 рекламні засоби, — повідомив Олександр Береза.
Окрім цього, служби міста прибрали 40 незаконних металевих гаражів.
— Їх необхідно було демонтувати для реалізації проєкту ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» зі встановлення нових котелень, — додав голова адміністрації.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України.
