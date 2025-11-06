  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Цього року у Центральному районі демонтували понад 250 незаконних рекламних конструкцій

Цього року у Центральному районі демонтували понад 250 незаконних рекламних конструкцій. Архівне фото «МикВісті»Цього року у Центральному районі демонтували понад 250 незаконних рекламних конструкцій. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві продовжують прибирати споруди, що захаращують міський простір. Лише в адміністрації Центрального району цього року демонтували понад 250 рекламних засобів, розміщених без законних підстав.

Про це в прямому ефірі у соціальних мережах розповів голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

— Цього року демонтували 254 рекламні засоби, — повідомив Олександр Береза.

Окрім цього, служби міста прибрали 40 незаконних металевих гаражів.

— Їх необхідно було демонтувати для реалізації проєкту ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» зі встановлення нових котелень, — додав голова адміністрації.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Адміністрація Центрального району

Останні новини про: Місцева політика

Третина рад Миколаївського району порушують правила оприлюднення бюджетів, — розслідування
У Вознесенську не можуть знайти операторів платних парковок, ніхто не подає заявки на конкурс
Хто ви, містере Фалєєв?
Реклама

Читайте також:

новини

Зарплати до €2 тис, а пенсія €1,5 тис: Кім вважає, що через 10 років Миколаївщина стане другою у світі за рівнем щастя

Анна Гакман
новини

У Миколаєві мешканці під’їзду, де вибухнув газ відмовились від демонтажу, але роботи можуть почати вже наступного тижня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Аліна Квітко
новини

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Хто ви, містере Фалєєв?
У Вознесенську не можуть знайти операторів платних парковок, ніхто не подає заявки на конкурс
Третина рад Миколаївського району порушують правила оприлюднення бюджетів, — розслідування

Хто ви, містере Фалєєв?

Костянтин Картузов

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Зарплати до €2 тис, а пенсія €1,5 тис: Кім вважає, що через 10 років Миколаївщина стане другою у світі за рівнем щастя