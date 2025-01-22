У Миколаєві знесуть понад 200 рекламних конструкцій

Рекламні щити на Садовому кільці у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України.

Відповідний проєкт рішення під час онлайн-засідання 22 січня затвердив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

За словами директора департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євгена Полякова, в місті приберуть 213 рекламних споруд.

Вулиця Ігоря Бедра (колишня Чкалова, — прим.) має 44 рекламні локації, передбачається залишити вісім;

По вулиці Пограничній встановлено 82 рекламні конструкції, планується залишити вісім;

Вулиця Генерала Олекси Алмазова (колишня Генерала Карпенка, — прим.) має 46 ділянок для рекламних споруд, залишеться — 12;

Проспект Героїв України налічує 101 рекламну конструкцію, залишать — 32.

Також Євген Поляков зазначив, що на прохання місцевого бізнесу деякі рекламні місця залишили.

«Незважаючи на те, що ми значно прибрали кількість рекламних місць, на прохання миколаївських підприємців, додали сім додаткових локацій по проспекту Героїв України і ще пʼять по вулиці Пограничній, які не суперечать будівельним нормам і вимогам до їх розміщення», — сказав він.

Нагадаємо, що виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше.

Раніше у Миколаєві підприємство звернулося до міської ради з проханням про демонтаж п’яти рекламних щитів по вулиці Аркасівській (Пушкінській).