Підприємство самостійно ініціювало демонтаж своїх рекламних щитів у Миколаєві

Як виглядає рекламний щит по вулиці Аркасівська,35 (Пушкінська), який підприємство просить демонтувати.

У Миколаєві підприємство звернулося до міської ради з проханням про демонтаж п’яти рекламних щитів по вулиці Аркасівській (Пушкінській).

Відповідний проєкт винесено на погодження виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Рекламні конструкції належать приватному підприємству «Інвестиційна група «Віпос».

Борди планують демонтувати за наступними адресами:

вул. Аркасівська, 35;

вул. Аркасівська, ріг вул. Павла Скоропадського (Адмірала Макарова);

вул. Аркасівська, ріг вул. Шевченка;

вул. Аркасівська, ріг вул. Марка Кропивницького (Потьомкінська);

вул. Аркасівська, ріг вул. Великої Морської.

Дозволи на розміщення рекламних щитів були видані у 11 листопада 2020 року та діяли до 21 листопада 2025 року. Згідно з проєктом рішення, підприємство зобов’язане протягом 10 днів після ухвалення рішення демонтувати рекламні щити та провести благоустрій прилеглих територій.

Скриншот з переліком рекламних конструкцій, які належать підприємству «Віпос»

Нагадаємо, що виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше.