РФ атакувала промисловий об’єкт біля Миколаєва: в ОВА заявили про удар крилатою ракетою
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Вдень 18 серпня російські війська атакували промисловий об’єкт у Миколаївському районі. Попередньо, для удару ворог використав крилату ракету.
Як повідомили у Миколаївській ОВА, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
«Сьогодні вдень ворог атакував, попередньо, крилатою ракетою об'єкт промисловості в Миколаївському районі. Станом на зараз постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Раніше, росіяни атакували дронами село Лупареве Галицинівської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль.
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