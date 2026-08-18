 РФ атакувала промисловий об’єкт біля Миколаєва: в ОВА заявили про удар крилатою ракетою

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Головна Новини Оборона 16:42, 18 серпня, 2026

РФ атакувала промисловий об’єкт біля Миколаєва: в ОВА заявили про удар крилатою ракетою

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВісті

Вдень 18 серпня російські війська атакували промисловий об’єкт у Миколаївському районі. Попередньо, для удару ворог використав крилату ракету.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

«Сьогодні вдень ворог атакував, попередньо, крилатою ракетою об'єкт промисловості в Миколаївському районі. Станом на зараз постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Раніше, росіяни атакували дронами село Лупареве Галицинівської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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