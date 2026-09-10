Після обстрілу у Миколаєві загорівся готель: звідти врятували чотирьох людей, серед яких двоє дітей

У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в будівлі готелю. Під час її гасіння рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Російські війська протягом дня 9 вересня та вночі 10 вересня масовано атакували Миколаїв. Під ударом опинилися портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста.

У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Через обстріли виникли пожежі на місцях влучань. Зокрема, загорівся готель, з якого рятувальники вивели та врятували чотирьох людей, серед них двох малолітніх дітей.

Станом на ранок 10 вересня усі пожежі ліквідували. На місцях також працювали волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок російських атак протягом доби 9 вересня загинули четверо людей, ще 19 отримали поранення. Ворог бив по місту безпілотниками «Шахед», керованими авіабомбами та ракетами «Бандероль».