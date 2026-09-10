 Четверо загиблих за добу: в ОВА розповіли про наслідки ударів по Миколаєву

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Четверо загиблих за добу: в ОВА розповіли про наслідки ударів по Миколаєву

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

У Миколаєві внаслідок російських атак протягом доби загинули четверо людей, ще 19 отримали поранення. Ворог бив по місту безпілотниками «Шахед», керованими авіабомбами та ракетами «Бандероль».

Про це вранці 10 вересня повідомили в Миколаївській ОВА.

За їх даними, серед загиблих двоє чоловіків віком 49 та 53 роки та дві жінки 45 і 64 років. Поранення отримали 19 людей: вісім чоловіків віком від 28 до 74 років, вісім жінок віком від 18 до 71 року, двоє хлопчиків віком 1 та 8 років і дворічна дівчинка.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного та приватного будинків, будівлю готелю, автомобіль, гараж, складські приміщення, будівлю однієї з установ пенітенціарної системи області та порожній склад.

Під ударом, за інформацією ОВА, опинилися портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти Миколаєва.

У Миколаївському районі вдень 9 вересня російські війська завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Також вдень 9 вересня ворог атакував місто Очаків Очаківської громади безпілотником «Шахед». За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували. Однак пізніше стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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