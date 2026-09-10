 У поліції Миколаєва шукають свідків аварії, в якій зіткнулися Mercedes та мотоцикл

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Головна Новини Інциденти 9:41, 10 вересня, 2026

У поліції Миколаєва шукають свідків аварії, в якій зіткнулися Mercedes та мотоцикл

У Миколаєві 9 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes та мотоцикла Lifan 350. Внаслідок аварії травмувався 30-річний мотоцикліст.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 11:55 на проспекті Корабелів, поблизу будинку №13. За попередніми даними, 50-річний водій Mercedes зіткнувся з мотоциклом Lifan 350, яким керував 30-річний чоловік.

У Миколаєві зіткнулися Mercedes та мотоцикл. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві зіткнулися Mercedes та мотоцикл. Фото: ГУНП Миколаївщини
У Миколаєві зіткнулися Mercedes та мотоцикл. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві зіткнулися Mercedes та мотоцикл. Фото: ГУНП Миколаївщини

Мотоцикліста з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці просять очевидців або людей, які мають інформацію про аварію, звернутися за телефонами 095 456 0508 або 102.

Раніше повідомлялось: На Миколаївщині у селищі Врадіївка сталася аварія за участю легковика та мотоцикла. Постраждав 16-річний мотоцикліст.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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