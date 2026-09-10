 У Миколаєві трамвай і тролейбус не розвозитимуть очищену воду 10 вересня

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Головна Новини Суспільство 2:04, 10 вересня, 2026

У Миколаєві трамвай і тролейбус не розвозитимуть очищену воду 10 вересня

Автобус, яким развозить очищену воду. Фото: МиколаївелектротрансАвтобус, яким развозить очищену воду. Фото: Миколаївелектротранс

У четвер, 10 вересня, у Миколаєві не будуть розвозити очищену воду трамваєм і тролейбусом.

Про це повідомили в «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що також не працюватиме стаціонарна точка видачі води на вулиці Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17.

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Це пов’язано з плановими регламентними роботами з обслуговування обладнання. Протягом дня також проводитимуть обробку всіх ємностей для очищеної води.

Планове обслуговування проводять кожного другого четверга місяця. Наступні дати — 8 жовтня, 12 листопада та 10 грудня.

У ці дні мешканці можуть скористатися іншими пунктами видачі очищеної води у Миколаєві. На офіційному сайті можна знайти перелік пунктів видачі води.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відновили повноцінну роботу всіх мобільних пунктів видачі очищеної води. За перший тиждень після завершення технічних робіт мешканці міста отримали майже 200 тисяч літрів питної води.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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