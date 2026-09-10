У Миколаєві трамвай і тролейбус не розвозитимуть очищену воду 10 вересня
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У четвер, 10 вересня, у Миколаєві не будуть розвозити очищену воду трамваєм і тролейбусом.
Про це повідомили в «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що також не працюватиме стаціонарна точка видачі води на вулиці Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17.
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Це пов’язано з плановими регламентними роботами з обслуговування обладнання. Протягом дня також проводитимуть обробку всіх ємностей для очищеної води.
Планове обслуговування проводять кожного другого четверга місяця. Наступні дати — 8 жовтня, 12 листопада та 10 грудня.
У ці дні мешканці можуть скористатися іншими пунктами видачі очищеної води у Миколаєві. На офіційному сайті можна знайти перелік пунктів видачі води.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відновили повноцінну роботу всіх мобільних пунктів видачі очищеної води. За перший тиждень після завершення технічних робіт мешканці міста отримали майже 200 тисяч літрів питної води.
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