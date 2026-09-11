«Бачу, ви не готові». Суддя Кузьменко оголосив перерву у справі «Миколаївських парків» проти активіста Рябченка

«Миколаївські парки» вимагають від активіста спростувати три дописи у Facebook. Фото: МикВісті

У Заводському районному суді Миколаєва не змогли провести підготовче засіданні у справі за позовом комунального підприємства «Миколаївські парки» до громадського активіста Дмитра Рябченка. КП вимагає від нього спростувати інформацію у трьох публікаціях в соцмережах.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Справу слухає суддя Вячеслав Кузьменко. Інтереси комунального підприємства представляла Юлія Ягодзинська. Сам керівник КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай на засідання не прийшов.

Суддя уточнив, чи мають сторони подати додаткові клопотання, на що представниця позивача відповіла, що наразі немає такої необхідності.

— Потім ви їх не зможете долучити, — сказав Вячеслав Кузьменко. — Ми 8 вересня відправили відповідь на відзив до відповідача, тому можливо ще будуть процесуальні документи, — відповіла Юлія Ягодзинська. — Суд долучає матеріали на підготовчому засіданні. Коли ми перейдемо до суті, ви вже не зможете їх долучати, — додав суддя.

Суддя Вячеслав Кузьменко. Фото: МикВісті Представник позивача Юлія Ягодзинська. Фото: МикВісті Активіст Дмитро Рябченко. Фото: МикВісті

Відповідач повідомив, що також має додаткові документи, які хоче долучити до матеріалів справи — інформаційні запити та документи, які, за його словами, стосуються репутації.

Суддя зазначив, що відповідач має підготувати копії документів і надати їх іншій стороні. Також суд запропонував Дмитру Рябченку за необхідності звернутися по юридичну допомогу.

— Я бачу, що ви не зовсім готові до підготовчого засідання, — сказав суддя.

У зв’язку з цим суд оголосив перерву в підготовчому засіданні. У розмові з «МикВісті», Дмитро Рябченко розповів, що позов стосується трьох його дописів у Facebook.

Публікації стосувались вирубки дерев у Народному саду, біля стадіону «Евіс» та подальшої долі деревини, яка утворюється після обрізки й видалення дерев.

— Вони на загал зараз просять, щоб я просто спростував ці пости, — сказав Дмитро Рябченко.

Однак активіст вважає, що його публікації не порушують честь і гідність підприємства, а оцінювати діяльність комунального підприємства він має право як мешканець міста.

Він зокрема нагадав, що стосовно підприємства відкрито п’ять кримінальних проваджень та складено 16 адміністративних протоколів.

— Не я завів кримінальні провадження. Виникає питання, а про яку дискредитацію йде мова? — сказав активіст.

Окремо активіст звернув увагу на формулювання позовної заяви, де, за його словами, йдеться про його особисту неприязнь до підприємства та невідомі мотиви його дій.

— Я вже чотири роки слідкую і пишу про їх роботу. Ну, про які невідомі мотиви вони пишуть? — сказав він.

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» подало до суду на миколаївського активіста Дмитра Рябченка через його дописи у Facebook. У підприємстві вважають, що активіст поширює недостовірну інформацію та таким чином шкодить його діловій репутації.

На тлі вказаного позову Дмитро Рябченко оприлюднив дані від ГУНП Миколаївської області щодо посадових осіб КП «Миколаївські парки», де з 2022 року розслідують п’ять кримінальних проваджень. Серед статей — зловживання службовим становищем, привласнення або розтрата майна та службова недбалість.

Нагадаємо, у 2025-2026 роках КП «Миколаївські парки» неодноразово ставало приводом для критики через якість роботи. Ще влітку 2025-го з'ясувалося, що весною в місті не висадили жодного дерева, а на проспекті Центральному засохла бірючина — кущі, якими КП хотіло замінити чавунний паркан і закупило за 1,5 мільйона гривень у межах угоди на 3,5 мільйона. У грудні 2025-го підрядник, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі, пошкодив коріння семи дерев. На початку 2026 року в підприємстві заявляли, що з 1 січня повністю відмовились від підрядників і всі роботи виконують самотужки, а також анонсували ідею вирощувати квіти у власних теплицях. Втім уже наприкінці березня в КП визнали брак фінансування на висадку деревхотіли знести як аварійні, хоча екоінспекція наполягала на фаховій експертизі.