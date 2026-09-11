 У Миколаївській ОВА відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку

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Головна Новини Самоврядування 10:00, 11 вересня, 2026

У Миколаївській ОВА відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку

На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАНа Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська ОВА відпрацювали дії щодо реагування на можливу тривалу відсутність газопостачання у зимовий період.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Другий етап штабного тренування відбулося 10 вересня за дорученням виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова під головуванням його заступника Валентина Гайдаржи. До нього долучилися представники ОВА, районних військових адміністрацій, громад, сил цивільного захисту, підприємств критичної інфраструктури, тепло-, водо- та енергопостачальних компаній і газорозподільної мережі.

— За легендою тренування, внаслідок масованого ворожого обстрілу було порушено газопостачання, що створило загрозу стабільній роботі систем теплопостачання, лікарень та об’єктів соціальної сфери. Під час другого етапу відпрацювали ключові алгоритми, необхідні для забезпечення життєдіяльності міст і громад. Зокрема, перевірили можливість оперативного переведення котелень на альтернативні види палива - пелети, щепу та дрова. Також відпрацювали забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства за умов блекауту із використанням потужних генераторних установок, — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАНа Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВА
На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАНа Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВА
На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАНа Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВА

Окремо опрацювали можливу часткову евакуацію мешканців багатоповерхівок, які можуть залишитися без опалення. Уточнили маршрути та логістику переміщення людей до місць тимчасового проживання.

Також перевірили готовність стаціонарних і мобільних «Пунктів Незламності» приймати людей та забезпечувати їх зв’язком, теплом, електроенергією й гарячим харчуванням.

— Ще один важливий напрям - резерви та логістика. Учасники опрацювали питання формування, оновлення та захисту запасів паливно-мастильних матеріалів, твердого палива та необхідних матеріально-технічних засобів для оперативної ліквідації аварій, — додали в ОВА.

За результатами тренування в ОВА визначили подальші заходи для посилення готовності області до можливих ударів по об’єктах життєзабезпечення та тривалих перебоїв із газопостачанням.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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