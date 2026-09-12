На Миколаївщині після падіння уламків дрона загорілася суха трава та дерева

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото для ілюстрації ДСНС

У Миколаївській області 11 вересня та в ніч проти 12 вересня рятувальники зареєстрували 17 пожеж. Одна з них виникла через падіння безпілотника та його уламків.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Миколаївському районі після падіння БпЛА та його уламків загорілися суха трава, дерева та пожнивні залишки на відкритій території.

Ще 15 пожеж сталися в екосистемах з інших причин. Рятувальники гасили суху траву, чагарники, лісосмуги та пожнивні залишки. Загальна площа цих загорянь склала 6,8 гектара.

Крім того, у Веснянській громаді вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди площею 20 квадратних метрів. Причини виникнення пожеж встановлюють.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждалих немає.