 У Корабельному районі Миколаєва відремонтують пішохідну площу за понад ₴900 тис.

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Головна Новини Самоврядування 7:00, 12 вересня, 2026

У Корабельному районі Миколаєва відремонтують пішохідну площу за понад ₴900 тис.

Фото надали представникиДілянка пішохідної площі, яку планують відремонтувати за за 904 тисячі гривень. Фото надали представники Адміністрації Корабельного району Миколаєва

Адміністрація Корабельного району Миколаєва визначила переможця тендеру на поточний ремонт пішохідної площі біля багатоповерхівки на проспекті Богоявленському, 285. Роботи коштуватимуть 904,9 тисячі гривень.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, участь у тендері взяли дві компанії. Переможцем стало ТОВ «ТрансБуд-Юг плюс», яке запропонувало виконати роботи за 904 тисячі 900 гривень без ПДВ. Саме на цю суму адміністрація уклала договір.

Спочатку очікувана вартість закупівлі становила 1 мільйон 10 тисяч 801 гривню. Роботи мають виконати на площі понад 492 квадратні метри з північної сторони будинку.

Cкриншот зТендер на поточний ремонт пішохідної площі біля багатоповерхівки на проспекті Богоявленському, 285. Cкриншот з Prozorro

У відповіді на інформаційний запит «МикВісті», в адміністрації Корабельного району пояснили, що територія між будинком на проспекті Богоявленському, 285 та дорогою на вулиці Металургів перебуває у незадовільному технічному стані. Щодня нею користуються мешканці мікрорайону та відвідувачі торгових закладів, розташованих поруч.

Крім того, за словами адміністрації, на пішохідну зону регулярно заїжджають автомобілі. Саме незадовільний стан території та несанкціонований заїзд транспорту стали підставами для планування ремонту.

«Цією площею користується щоденно велика кількість людей : мешканці житлового мікрорайону та відвідувачі низки торгових підприємств, розташованих за даною адресою. Крім того , відбувається несанкціонований заїзд автотранспорту на зону тротуару. Саме це стало підставою для планування робіт з ремонту площі», — зазначили в інформаційному запиті.

Водночас відремонтувати всю площу цього року не зможуть через обмежене бюджетне фінансування. Тому роботи проведуть лише на частині території.

Скриншот документаВідповідь на інформаційний запит «МикВісті». Скриншот документа

Згідно з дефектним актом, підрядник має, зокрема, розібрати наявне асфальтобетонне покриття та бортові камені, облаштувати дорожні корита, навантажити й вивезти будівельне сміття, виконати монтаж дрібних металоконструкцій та підготувати бетонну основу. Також передбачене облаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів.

Окремо у переліку робіт зазначене встановлення світлофора на опорі та виконання супутніх робіт із облаштування території.

Скриншот документівСкриншот документів
Скриншот документівСкриншот документів
Скриншот документівСкриншот документів

Наразі пішохідна площа має значні пошкодження асфальтного покриття та ями. Поруч із нею нещодавно також ремонтували паркувальні місця. Після цього мають привести до ладу і пішохідну частину території.

Фото: МикВістіСтан пошкодженого асфальту на пішохідній площі на проспекті Богоявленському, 285. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіСтан пошкодженого асфальту на пішохідній площі на проспекті Богоявленському, 285. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіВідремонтоване асфальтне покриття на парковці поруч. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіВідремонтоване асфальтне покриття на парковці поруч. Фото: МикВісті

Завершити ремонт переможець тендеру має до 31 грудня 2026 року.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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