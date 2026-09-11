Миколаївська облрада просить Кабмін виділити гроші на ремонт траси Р-55 у Єланецькій громаді

Облрада проситиме Кабмін виділити кошти на ремонт траси Р-55 у Єланецькій громаді. Фото: Суспільне. Миколаїв

Миколаївська облрада звернулася до Кабміну, щоб у державному бюджеті на наступний рік передбачили гроші на капремонт траси Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг» і забезпечення проїзду по ній у цьому році. Ця траса прямує і через Єланецьку громаду, де її стан поганий. Проте депутати не підтримали пропозицію, щоб місцеві громади співфінансували ремонт.

Рішення облрада ухвалила на засіданні 10 вересня, повідомляють «МикВісті».

Депутатка Тетяна Демченко (обрана від «ОПЗЖ») зробила на сесії три звернення. Два з них облрада не включила до розгляду. У першому депутатка наголосила на необхідності будівництва водогону «Софіївка-Вознесенськ-Єланець». За словами Тетяни Демченко, Єланецька селищна рада досі не ухвалила рішення сесії про розробку проєктно-технічної документації розвідного водогону по Єланцю. Отже питання зависло в повітрі.

Реклама

Крім того, депутатка пропонувала відтермінувати наказ Міністерства охорони здоров'я, яким запровадили нові стандарти для госпіталізації пацієнтів.

— У зв'язку з тим, що наша область тривалий час перебуває в умовах підвищеної безпекової загрози, наші території, на жаль, систематично зазнають ракетних дронових атак, що впливає на можливість стабільного функціонування закладів охорони, — сказала Тетяна Демченко.

Зрештою облрада підтримала запит депутатки звернутися до Кабміну з приводу виділення грошей на забезпечення проїзду по трасі Р-55 у Вознесенському районі, куди зараз входить Єланецька громада.

Депутатка Миколаївської облради Тетяна Демченко. Фото: архів МикВісті

При голосуванні утримався один депутат, але рішення ухвалили 36 голосами. Однак депутатка зауважила, що вона мала на увазі й інше: щоб до фінансування ремонту долучилися місцеві громади. За її словами, у них є перевиконання бюджетів, але кошти на ремонт дороги не виділяють.

— Я пропоную у другому пункті, де ви сказали про те, що забезпечити належне утримання і забезпечити проїзд по трасі Р-55 передбачити кошти не тільки з державного бюджету на забезпечення проїзду, але вжити заходи в кінці кінців відносно того, що були залучені кошти місцевих бюджетів, що не забороняється законом. Це не забороняється законом, щоб об'єдналися всі селищні ради, території яких виходять на трасу Р-55, і все-таки виділили кошти. В усіх є перевиконання за результатами восьми місяців. Тому дуже прикро, що місцева влада не хоче побачити проблему того, що не їде швидка допомога, що, на жаль, діти до школи з великим трудом доїжджають, люди не можуть добратися туди, куди треба, — сказала Тетяна Демченко.

Вона пропонувала повернутися до цього питання на засіданні профільної комісії. Але її пропозицію не врахували. Голова облради Антон Табунщик (обраний від «Слуги народу») сказав, що на початку засідання вона не сказала у запиті про фінансування з місцевих бюджетів.

— Більш того, ми не можемо лінійно наказувати іншим територіальним громадам виконувати ті чи інші рішення. В нас є відповідне законодавство, дійсно, яке не забороняє, але громади мають самостійно визначатися, — сказав голова облради Антон Табунщик.

Нагадаємо, у Миколаївській області можуть відновити роботу над будівництвом водогону до селища Єланець. Держава вже передбачила понад 237 мільйонів гривень на будівництво магістрального водогону, однак для підведення води безпосередньо до мешканців Єланця громаді необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію та передбачити на це близько 1,5 мільйона гривень. Але селищна рада не розглядала питання про виділення коштів.