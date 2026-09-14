Яйця, крупи, макарони: що з продуктів найбільше здорожчало на Миколаївщині у серпні

Продукти та безалкогольні напої на Миколаївщині подешевшали на 1,4% у серпні. Найбільше — овочі (20,5%) та фрукти (16.7%). Водночас зросли ціни на транспорт на 3,1% через подорожчання пального.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики Миколаївської області.

За статистичними даними, у порівнянні з липнем, споживчі ціни у серпні 2026 року в Миколаївській області знизилися на 0,3%. Зокрема, на 7,8% знизилися ціни на масло.

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Водночас на яйця, макаронні вироби, сало, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, рис, крупи гречані та цукор ціни виросли на 8,1%. Алкоголь та тютюнові вироби (2,4%) здорожчали на 0,6%.

Проте, відповідно до статистичних даних, акції на літній асортимент одягу та взуття вплинули та зниження цін на 2,9%: на взуття — на 6,4%, на одяг — на 0,3%.

«Ціни на транспорт зросли на 3,1% під впливом подорожчання дизельного пального на 17,2%, газу для автомобілів — на 6,6%, бензину А-92 — на 5,2% та А-95 — на 4,9%. Також підвищились ціни на проїзд у міжміському та приміському автобусах на 5,4% і 2,7% відповідно, таксі — на 1,3%», — йдеться у статистичних даних.

За липень на Миколаївщині найбільше подорожчали фрукти і масло.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що російські удари по продовольчій інфраструктурі змушують Україну змінювати систему постачання продуктів. Через додаткові витрати на перевезення та зберігання деякі товари можуть подорожчати, однак значного зростання цін не очікують.

Також міністр говорив про те, що українцям варто мати вдома запас продуктів приблизно на тиждень, але скуповувати харчі на місяць наперед не потрібно.

Після російських атак по продовольчим складам обласні військові адміністрації працюватимуть із бізнесом цілодобово. Підприємствам обіцяють допомогу з пошуком нових складів, логістикою та перенесенням роботи в інші регіони.

На початку вересня миколаївці активно розбирали продукти першої необхідності у супермаркетах міста. Тоді в кількох майже не залишилося круп, макаронів та яєць, а також спорожніли полиці з молочною продукцією.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що Росія не зможе залишити українців без продуктів харчування, попри удари по виробництву та логістиці. Водночас через проблеми з доставкою ціни на продукти можуть зрости на 10–15%.