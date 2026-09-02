 На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

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Головна Новини Суспільство 19:50, 02 вересня, 2026

На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

Супермаркет «АТБ» на 3-й Слобідській. Фото: МикВістіСупермаркет «АТБ» на 3-й Слобідській. Фото: МикВісті

Миколаївці останні кілька днів активно розбирають продукти першої необхідності у супермаркетах міста. Зокрема, в кількох майже не залишилося круп, макаронів та яєць, а також спорожніли полоці з молочною продукцією.

Кореспондент «МикВісті» оглянув декілька супермаркетів у центрі міста.

Зокрема у супермаркеті «АТБ» на проспекті Центральному замість круп та борошна полиці заповнені переважно бутильована вода. Також відсутні цукор та сіль. На полицях, де були яйця, наразі також виставлена вода.

Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті

Аналогічна ситуація і в «АТБ» на 3-й Слобідській, де окремі відділи навіть закрили для відвідувачів.

Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВістіСупермаркет на проспекті Центральному. Фото: МикВісті

У супермаркеті «Сільпо» на вулиці Бедзая розповіли, що є крупи, макарони, молочна продукція, м'ясо, сир та риба. Найбільше за день покупці розібрали олію.

Супермаркет «Сільпо». Фото: МикВістіСупермаркет «Сільпо». Фото: МикВісті

Однак ситуація в інших торговельних мережах відрізняється. Наприклад, подібного не спостерігається у «Таврії».

«Таврія». Фото: МикВісті«Таврія». Фото: МикВісті
«Таврія». Фото: МикВісті«Таврія». Фото: МикВісті

Водночас загального дефіциту продуктів в Україні наразі немає, заявив голова столичного управління Держпродспоживслужби Анатолій Катеренчук. За його словами, через російські удари по логістичних складах ситуація з постачанням може швидко змінюватися, тому вдома рекомендують мати запас питної води та базових продуктів на 7–12 днів.

При цьому Анатолій Катеренчук закликав не скуповувати продукти на місяці вперед. За його словами, запас має відповідати реальним потребам родини, а продукти потрібно зберігати відповідно до їхніх умов та термінів придатності.

— В першу чергу, ми сьогодні повинні мати запаси вдома води питної. Це в обов’язковому порядку. А також щоденні повсякденні харчові продукти, які люди споживають, — закликав Анатолій Катеренчук.

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Нагадаємо, увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Шахед». Під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

30 серпня стало відомо, що удар прийшовся по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області, де виготовляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.

Зазначимо, що з початку липня Росія посилила удари по складській та логістичній інфраструктурі України. За цей час були пошкоджені або знищені понад 400 тисяч квадратних метрів складських площ, зокрема об'єкти ритейлерів, дистриб'юторів та виробників. Особливо інтенсивними атаки стали в серпні — під удари потрапляли склади й розподільчі центри продуктових мереж.

На фоні цього міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, що через додаткові витрати на перевезення та зберігання деякі товари можуть подорожчати, однак значного зростання цін не очікують.

Автори
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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