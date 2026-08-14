 За липень на Миколаївщині найбільше подорожчали фрукти і масло

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Головна Новини Економіка 22:45, 14 серпня, 2026

За липень на Миколаївщині найбільше подорожчали фрукти і масло

За минулий місяць найбільше подорожчали масло та фрукти. Ілюстративне фото ФокусЗа минулий місяць найбільше подорожчали масло та фрукти. Ілюстративне фото Фокус

На споживчому ринку Миколаївщини у інфляція у липні порівняно з червнем становила 1%. Серед продуктів найбільше подорожчали масло та фрукти, а подешевшали овочі.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Вказано, що ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,6%. Найбільше — на 7,5% — подорожчали фрукти. На 4,9–2,5% підвищились ціни на масло, сир і м’який сир, соняшникову олію, молоко, безалкогольні напої, цукор. Стали дешевше овочі на 9,2%, гречка на 5,9%, м'ясо птиці — на 3,9%.

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Алкоголь, тютюнові вироби стали коштувати на 0,8% більше. Це пов’язують з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Також повідомили, що ціни на одяг і взуття знизились на 6,3%: на одяг — на 7,6%, взуття — на 4,6%.

Ріст тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,0% пов’язують з подорожчанням прибирання та вивезення сміття в 1,7 раза, твердого палива (дров, пелетів) — на 39,0%, оренди житла — на 2,1%.

Ціни на транспорт виросли на 0,4% здебільшого через подорожчання проїзду в міжміському поїзді на 4,5%, бензину А-92 — на 4,2% та А-95 — на 1,5%.

Раніше повідомлялося, що у другому півріччі 2026 року інфляція в Україні знову почне прискорюватися і до кінця року може сягнути 10%. Знижуватися вона, за прогнозом Національного банку України, почне лише у 2027 році.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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