За липень на Миколаївщині найбільше подорожчали фрукти і масло
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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На споживчому ринку Миколаївщини у інфляція у липні порівняно з червнем становила 1%. Серед продуктів найбільше подорожчали масло та фрукти, а подешевшали овочі.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Миколаївській області.
Вказано, що ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,6%. Найбільше — на 7,5% — подорожчали фрукти. На 4,9–2,5% підвищились ціни на масло, сир і м’який сир, соняшникову олію, молоко, безалкогольні напої, цукор. Стали дешевше овочі на 9,2%, гречка на 5,9%, м'ясо птиці — на 3,9%.
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Раніше повідомлялося, що у другому півріччі 2026 року інфляція в Україні знову почне прискорюватися і до кінця року може сягнути 10%. Знижуватися вона, за прогнозом Національного банку України, почне лише у 2027 році.
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