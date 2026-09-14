Патрульні оштрафували водія, який дрифтував у центрі Миколаєва

У Миколаєві водій ВАЗ влаштував дрифт у центрі міста. Фото: vuso.ua

Водій ВАЗ у Миколаєві влаштував дрифт на перехресті вул. Соборної та Марка Кропивницького (Потемкинской). Його знайшли правоохоронці по відео у соцмережі.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Миколаївської області.

Патрульні повідомили, що водій ВАЗ грубо порушував Правила дорожнього руху на перехресті вулиць Соборна та Марка Кропивницького, влаштувавши дрифт.

Правоохоронці встановили, хто був водієм, та притягнули його до відповідальності.

«Водій не заперечував своє правопорушення. Інспектори склали на керманича постанову за частиною 2 статті 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на дорозі) КУпАП», — повідомили патрульні.

Нагадаємо, у департаменті ЖКГ розповіли, чому у Миколаєві не могли покарати порушників на гучних мотоциклах. Незважаючи на рішення міськради Миколаєва про заборону руху транспорту, який створює надмірний шум, порушників притягнути до відповідальності не могли. З новими Правилами благоустрою буде можливість накладати штрафи як представникам мерії, так і поліції.