У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Недобудована будівля банку «Столиця» по вулиці Озерна. Фото: Новости-N

У Миколаєві на обстеження стану недобудованої будівлі банку «Столиця» по вулиці Озерна, 43 у мікрорайоні Намив цього року витратили 185 тисяч гривень. Можливо у майбутньому там з’явиться простір для молоді.

Про це у відповіді на запит «МикВісті» повідомили в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що будівлю придбали за 11 мільйонів гривень у 2017 році для розміщення там Будинку культури. Однак будівлю так і не використали. З 2021 по 2024 рік на неї взагалі не виділялись кошти.

Скриншот відповіді на інформаційний запит «МикВісті»

У бюджеті Миколаєва на 2025 рік передбачили 1 мільйон 414 тисяч гривень на проєкт «Нове будівництво будівлі нежитлового призначення». Станом на серпень цього року на недобудову витратили 185,3 тисячі гривень на зйомку фасаду та технічне обстеження.

У коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва Олексій Савчук зазначив, що навіть без повноцінного фінансування об’єкт залишається у бюджетному розписі та перебуває у полі уваги міської влади. За його словами подібна ситуація і з іншими проєктами, як-от шляхопровід у Широкій Балці чи Аляудський міст, для яких місто продовжує шукати інвесторів і донорів.

— В цьому році Намив з’явився, його не було ні у 2022, 2023 ні у 2024 році. Технічне обстеження робили ще до війни. У нас є такі об’єкти, такі як шляхопровід Широка Балка, на які ми досі шукаємо інвесторів і в пошуках донорів. Є такі об’єкти, як Аляудський міст, також шукаємо там фінансування. Я думаю, що таких 5-7 об’єктів можливо зустріти у бюджетному розписі. Якщо вони з року в рік переходять з нульовим бюджетом, тому що ми розуміємо, що 5 тисяч гривень — це нульовий бюджет, але все одно це не означає, що ми з ними не працюємо, — розповів директор Управління капітального будівництва Олексій Савчук.

У коментарі «МикВісті» Віцемер Сергій Коренєв додав, що планується перетворити будівлю по вулиці Озерна, 43 на простір для молоді — центр творчості та дозвілля.

Реклама

— Наскільки я знаю, то плани є запроєктувати цю будівлю для творчості молоді, щоб там був такий простір. А більш детальні плани знають в Управлінні капітального будівництва, — зазначив віцемер Сергій Коренєв.

Зазначимо, що раніше також озвучувались плани відремонтувати будівлю та відкрити там Центр дозвілля та розвитку дитячої творчості.

Недобудова на Намиві

У травні 2017 року Миколаївська міськрада ухвалила рішення про придбання за 11 мільйонів гривень недобудованої будівлі на вулиці Озерна, 43 у мікрорайоні Намив для розміщення там Будинку культури. Пізніше багато депутатів вважали покупку недоцільною і висловили своє незадоволення через високу ціну. Також з'явилася інформація, що вартість будівлі було завищено на 5 мільйонів гривень.

Справою про купівлю недобудови на Намиві зайнялось НАБУ.

У 2019 році Олександр Сєнкевич заявив, що не може чекати, доки закінчиться розслідування у справі про купівлю недобудованої будівлі, оскільки вона за цей час «розвалиться». Він пропонував перенести це питання у публічну площину, щоб поліція дала можливість проводити роботи на цьому об'єкті і місто змогло збудувати там будівлю «для дітей».

У лютому 2020 року стало відомо що справа про недобудову на Намиві була знову направлена за підслідністю до НАБУ. У ході експертизи встановили, що міськрада переплатила за будівлю 2,2 мільйона.

У липні 2021 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич озвучив плани подати будівлю на фінансування з державного бюджету. А після ремонту там мали відкрити Центр дозвілля та розвитку дитячої творчості.