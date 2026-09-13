 У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст

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Головна Новини Інциденти 16:17, 13 вересня, 2026

У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст

У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: НацполіціяУ ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: Нацполіція

У селі Мар’ївка, що на Баштанщині, 12 вересня сталася ДТП: зіткнулися мопед Viper Wind та мікроавтобус Mercedes Vito. Внаслідок аварії загинув 36-річний водій мопеда.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 12 вересня 16:20 на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв». За попередніми даними, водій мопеда виїжджав з прилеглої території на проїзну частину та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito, який рухався у напрямку Миколаєва.

У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: НацполіціяУ ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: Нацполіція

Від отриманих травм водій мопеда загинув на місці події. 53-річний водій мікроавтобуса не постраждав.

Слідчі поліції попередньо кваліфікували ДТП за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські шукають свідків ДТП або людей, які мають інформацію про аварію та просять звернутися за номером 093-714-45-20 або 102.

Нагадаємо, 12 вересня у Новоодеській громаді автомобіль Chevrolet з’їхав з дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії постраждали водійка та пасажир.

Напередодні, 11 вересня, внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися четверо людей. ДТП сталася на трасі М-05 «Одеса — Київ» неподалік Кривого Озера.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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