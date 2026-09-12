Потрійна ДТП біля Кривого Озера: четверо людей отримали травми
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- Альона КоханчукРепортерка
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На Миколаївщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися четверо людей. ДТП сталася на трасі М-05 «Одеса — Київ» неподалік Кривого Озера ввечері 11 вересня.
Про це повідомляють у поліції Миколаївщині.
Аварія сталася близько 20:30. За попередніми даними поліції, 71-річний водій Toyota RAV4 зіткнувся з Chevrolet Aveo, який був припаркований на краю проїжджої частини через пошкоджене колесо. Від удару Chevrolet зіткнувся з BMW, припаркованим попереду.
Унаслідок ДТП травмувалися 27-річний водій BMW, 23-річний пасажир Chevrolet Aveo, а також 54- та 77-річні пасажирки Toyota RAV4. Усіх чотирьох доставили до медичного закладу.
Водій Toyota та 26-річна водійка Chevrolet не постраждали й від госпіталізації відмовилися.
Слідчі Первомайського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, що у Миколаєві 9 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes та мотоцикла Lifan 350. Внаслідок аварії травмувався 30-річний мотоцикліст.
Раніше повідомлялось: На Миколаївщині у селищі Врадіївка сталася аварія за участю легковика та мотоцикла. Постраждав 16-річний мотоцикліст.
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