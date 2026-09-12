 Потрійна ДТП біля Кривого Озера: четверо людей отримали травми

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Головна Новини Інциденти 13:19, 12 вересня, 2026

Потрійна ДТП біля Кривого Озера: четверо людей отримали травми

на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїна Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліції

На Миколаївщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися четверо людей. ДТП сталася на трасі М-05 «Одеса — Київ» неподалік Кривого Озера ввечері 11 вересня.

Про це повідомляють у поліції Миколаївщині.

Аварія сталася близько 20:30. За попередніми даними поліції, 71-річний водій Toyota RAV4 зіткнувся з Chevrolet Aveo, який був припаркований на краю проїжджої частини через пошкоджене колесо. Від удару Chevrolet зіткнувся з BMW, припаркованим попереду.

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Унаслідок ДТП травмувалися 27-річний водій BMW, 23-річний пасажир Chevrolet Aveo, а також 54- та 77-річні пасажирки Toyota RAV4. Усіх чотирьох доставили до медичного закладу.

Водій Toyota та 26-річна водійка Chevrolet не постраждали й від госпіталізації відмовилися.

Слідчі Первомайського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїна Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліції
на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїна Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліції

Нагадаємо, що у Миколаєві 9 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes та мотоцикла Lifan 350. Внаслідок аварії травмувався 30-річний мотоцикліст.

Раніше повідомлялось: На Миколаївщині у селищі Врадіївка сталася аварія за участю легковика та мотоцикла. Постраждав 16-річний мотоцикліст.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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