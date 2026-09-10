Одним із чотирьох загиблих внаслідок атаки на Миколаїв виявився поліцейський

Чоловік загинув при виконанні службових задач. Фото: Поліція охорони

Серед чотирьох людей, які загинули внаслідок російських атак на Миколаїв з 9 по 10 вересня, був поліцейський охорони Руслан Токарев. Він загинув під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони в Миколаївській області.

Руслан Токарев був водієм взводу №2 роти реагування батальйону Управління поліції охорони, старшим сержантом поліції. Йому було 49 років. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

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— Для нашої великої родини поліції охорони це важкий і болючий удар. Ми втратили не лише мужнього правоохоронця, а й вірного друга та чудову людину. Висловлюємо щирі співчуття дружині, донькам, рідним, близьким і колегам Руслана Токарева. Руслан назавжди залишається в строю поліції охорони та в пам’яті тих, хто служив поруч із ним, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували. Однак пізніше стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Загалом 9 вересня загинули 4 людей, ще 19 постраждали.