 Миколаївець може сісти на 10 років за вкрадені парфуми з магазину

  • вівторок

    8 вересня, 2026

  • 23.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 23.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 17:09, 08 вересня, 2026

Миколаївець може сісти на 10 років за вкрадені парфуми з магазину

Парфумерний магазин. Ілюстративне фото: АromatequeПарфумерний магазин. Ілюстративне фото: Аromateque

У Миколаєві затримали чоловіка, який виніс з магазину парфуми, не заплативши за них. Коли працівниці спробували його зупинити, він відштовхнув їх і втік із товаром. Чоловікові вже повідомили про підозру у грабежі, йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що пограбування сталося вдень 7 вересня в одному з магазинів Миколаєва. Працівниця повідомила поліції про інцидент.

Реклама

Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження та за кілька годин встановили особу чоловіка і його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний житель Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Поліцейські затримали його, але викрадений товар чоловік вже встиг продати.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Правоохоронці також встановлюють місцезнаходження викрадених парфумів.

Раніше повідомлялось, що у Південноукраїнську 51-річного чоловіка підозрюють у крадіжці мопеда Suzuki. За даними поліції, він відкотив чужий транспорт на сусідню вулицю, щоб сховати. При цьому чоловік уже перебував у розшуку через іншу крадіжку мопеда.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста
В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного
У Миколаєві знайшли чоловіка, якого вважають причетним до пошкодження могил
Реклама
Читайте також:
новини
У коледжах Миколаївщини планують створити наглядові ради

Даріна Мельничук
новини
У Заводському районі Миколаєва започаткували традицію висадки дерев випускниками «Алея майбутнього»

Альона Коханчук
новини
Для «Миколаївських парків» організують тижневе навчання фахової обрізки та посадки дерев

Альона Коханчук
новини
«Там все у жахливому стані», — у мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві хочуть відновити бігові доріжки на стадіоні, пошкоджені обстрілом 4 роки тому

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві знайшли чоловіка, якого вважають причетним до пошкодження могил
В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного
Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста

За 3 місяці після обшуків силовики вручили підозру у розтраті ₴2 млн директору станції переливання крові у Миколаєві

У Вознесенську планують оновити сигналізацію гімназії за ₴1,6 млн

2 години тому

«Там все у жахливому стані», — у мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні