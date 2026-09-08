Миколаївець може сісти на 10 років за вкрадені парфуми з магазину

Парфумерний магазин. Ілюстративне фото: Аromateque

У Миколаєві затримали чоловіка, який виніс з магазину парфуми, не заплативши за них. Коли працівниці спробували його зупинити, він відштовхнув їх і втік із товаром. Чоловікові вже повідомили про підозру у грабежі, йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що пограбування сталося вдень 7 вересня в одному з магазинів Миколаєва. Працівниця повідомила поліції про інцидент.

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Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження та за кілька годин встановили особу чоловіка і його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний житель Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Поліцейські затримали його, але викрадений товар чоловік вже встиг продати.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Правоохоронці також встановлюють місцезнаходження викрадених парфумів.

Раніше повідомлялось, що у Південноукраїнську 51-річного чоловіка підозрюють у крадіжці мопеда Suzuki. За даними поліції, він відкотив чужий транспорт на сусідню вулицю, щоб сховати. При цьому чоловік уже перебував у розшуку через іншу крадіжку мопеда.