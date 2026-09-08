У Вознесенську планують оновити пожежну сигналізацію гімназії за ₴1,6 млн

Пожежна сигналізація, ілюстративне фото з сайту root-nation

У Вознесенській гімназії №5 планують капітально відремонтувати систему пожежної сигналізації та оповіщення. На роботи готові витратити 1,6 мільйона гривень.

Закупівлю проводять через відкриті торги, а завершити роботи мають до 15 грудня 2026 року, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

У будівлі мають змонтувати нову автоматичну пожежну сигналізацію та систему, яка сповіщатиме людей у разі пожежі. Після встановлення обладнання підрядник також має перевірити й налаштувати систему.

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Зокрема, у гімназії планують встановити понад 200 димових сповіщувачів, 109 гучномовців та 32 світлові покажчики. Також прокладуть понад п'ять кілометрів проводів і майже чотири кілометри пластикових коробів для них.

Окремо систему під'єднають до централізованого пульта спостереження, щоб сигнал про пожежу передавався автоматично. Працювати вона має цілодобово.

Крім того, тендер передбачає облаштування системи пожежогасіння на кухні. Там планують встановити автоматичне обладнання та 13 зрошувачів.

Проєкт фінансуватимуть із державного та місцевого бюджетів. Державна частина надходить у межах програми Ukraine Facility, яку фінансує Європейський Союз.

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