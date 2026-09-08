 У Вознесенську планують оновити пожежну сигналізацію гімназії за ₴1,6 млн

  • вівторок

    8 вересня, 2026

  • 23.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 23.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 17:00, 08 вересня, 2026

У Вознесенську планують оновити пожежну сигналізацію гімназії за ₴1,6 млн

Пожежна сигналізація, ілюстративне фото з сайту root-nationПожежна сигналізація, ілюстративне фото з сайту root-nation

У Вознесенській гімназії №5 планують капітально відремонтувати систему пожежної сигналізації та оповіщення. На роботи готові витратити 1,6 мільйона гривень.

Закупівлю проводять через відкриті торги, а завершити роботи мають до 15 грудня 2026 року, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

У будівлі мають змонтувати нову автоматичну пожежну сигналізацію та систему, яка сповіщатиме людей у разі пожежі. Після встановлення обладнання підрядник також має перевірити й налаштувати систему.

Реклама

Зокрема, у гімназії планують встановити понад 200 димових сповіщувачів, 109 гучномовців та 32 світлові покажчики. Також прокладуть понад п'ять кілометрів проводів і майже чотири кілометри пластикових коробів для них.

Окремо систему під'єднають до централізованого пульта спостереження, щоб сигнал про пожежу передавався автоматично. Працювати вона має цілодобово.

Крім того, тендер передбачає облаштування системи пожежогасіння на кухні. Там планують встановити автоматичне обладнання та 13 зрошувачів.

Проєкт фінансуватимуть із державного та місцевого бюджетів. Державна частина надходить у межах програми Ukraine Facility, яку фінансує Європейський Союз.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як працюють та у скільки обходяться сирени на Миколаївщині». Там ми проаналізували, як область розбудовувала систему оповіщення, які громади вже створили або лише проєктують власні МАСЦО, хто отримував найбільші підряди та на що саме витрачали бюджетні кошти.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Освіта

Снігурівський ліцей хочуть обладнати системою резервного живлення за ₴1,7 млн
«Будемо максимально працювати в очному форматі», — Личко про початок навчального року в Миколаєві
На Миколаївщині через будівництво укриття для Михайлівського ліцею за ₴46,6 млн відкрили кримінальне провадження
Реклама
Читайте також:
новини
У Заводському районі Миколаєва започаткували традицію висадки дерев випускниками «Алея майбутнього»

Альона Коханчук
новини
Для «Миколаївських парків» організують тижневе навчання фахової обрізки та посадки дерев

Альона Коханчук
новини
«Там все у жахливому стані», — у мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві хочуть відновити бігові доріжки на стадіоні, пошкоджені обстрілом 4 роки тому

Аліна Квітко
новини
Мінкульт не відповів Миколаєву щодо зруйнованого Адміралтейства — місто звернеться повторно

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

На Миколаївщині через будівництво укриття для Михайлівського ліцею за ₴46,6 млн відкрили кримінальне провадження
«Будемо максимально працювати в очному форматі», — Личко про початок навчального року в Миколаєві
Снігурівський ліцей хочуть обладнати системою резервного живлення за ₴1,7 млн

«Клоуни», — радник Сєнкевича розкритикував ОВА через плани створити новий туристичний бренд Миколаївщини

Немає кворуму: захист дисертації Арахамії перенесли через дводенну відпустку голови вченої ради

2 години тому

У Миколаєві хочуть відновити бігові доріжки на стадіоні, пошкоджені обстрілом 4 роки тому

Аліна Квітко

Головне сьогодні