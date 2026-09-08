«Там все у жахливому стані»: у мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища

У мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища. Ілюстративне фото: Суспільне. Миколаїв

Кладовище Жовтневого району, яке розташоване у Миколаєві, потрібно привести до ладу. Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько назвав його стан жахливим. При цьому він зауважив, що люди вважають це кладовище міським, хоча воно не підпорядковується місту. У мерії шукатимуть, хто відповідальний за цю територію.

Про це йшлося під час апаратної наради у виконкомі міськради Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Так зване кладовище Жовтневого району розташоване навпроти Центрального міського кладовища Миколаєва, яке називають Мішковським.

— Воно не підпорядковується нашому комунальному підприємству (КП «Миколаївська ритуальна служба»), але воно на території міста, — пояснив Дмитро Фалько.

За його словами, на території кладовища безлад.

— Я там нещодавно був. Там просто все у жахливому стані, і безлад повний. Тобто ми можемо знайти, хто цим кладовищем займається і якісь застосувати до них заходи, спонукальні, як то кажуть? — зазначив секретар міськради.

Віцемеру Юрію Андрієнку доручили з'ясувати, у кого на балансі перебуває кладовище. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що люди думають, що це міська територія.

— Тому що люди думають, що це теж міська територія, — сказав Дмитро Фалько

Також адміністрації районів звітували про рейди на кладовищах. Їм доручили перевіряти прибирання сміття раз на два місяці.

Адміністрація Центрального району відзвітувала, що у серпні знайшла на Алеї славі невеликі недоліки з утримання могил та території секторів. На кладовищі у мікрорайоні Велика Корениха Заводського району потрібно покосити траву та вивезти сміття. Аналогічне зауваження щодо покосу трави було на Мішковському кладовищі в Інгульському районі. Всі ці адміністрації, а також Корабельного району, передали зауваження Миколаївській ритуальній службі.

Керівник ритуальної служби Сергій Василега відповів, що деякі питання вже закрили.

— У нас наче вже зупиняється ріст зелених насаджень, тому посильте роботу з прибирання, — звернувся до керівника КП мер.

Нагадаємо, на території Миколаєва зареєстровані 16 кладовищ. На їхнє утримання та поточний ремонт на 2026 рік передбачили у бюджеті міста 24,3 мільйона гривень.

У травні 2026 року у Миколаєві відкрили перший колумбарій. На його будівництво витратили 2,7 мільйони гривень. Його будівництво мало бути завершено до кінця 2024 року, але затримувалося через мобілізацію робітників. Потім терміни перенесли на середину 2025 року.

На Центральному міському кладовищі, яке миколаївці називають Мішковським, у почесному секторі немає місць для поховань. Територію кладовища у ритуальній службі пропонують розширити, перенісши паркан.

Крім того, управління земельних ресурсів розробило проєкт рішення Миколаївської міськради, щоб виділити у постійне користування земельну ділянку для обслуговування кладовища. Мова йде про територію біля Староводопійського кладовища по вулиці Казарського.