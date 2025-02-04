Через мобілізацію у Миколаєві затягується будівництво колумбарію на Мішковському кладовищі

Ілюстраційне фото колумбарію, фото з відкритих джерел

Будівництво першого в місті колумбарію на Мішковському кладовищі, яке мало бути завершено до кінця 2024 року, затримується через мобілізацію робітників.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївська ритуальна служба» Сергій Василега, терміни перенесені на середину цього року.

Як відомо, колумбарій має бути побудований на місці колишньої стіни плачу, що знаходилась біля центрального входу на кладовище, поруч з Алеєю слави, де поховані колишні мери міста. Вартість проєкту становить 1,7 мільйона гривень. Згідно з планом, колумбарій буде включати 22 урни для праху, а також бетонні конструкції, які забезпечать необхідні умови для захоронення.

Крім того, на території будуть проведені роботи з модернізації дорожнього покриття та тротуарів, а також висаджено шість дерев ялівця, встановлено лавки для відвідувачів.

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— Ми будуємо колумбарій на Мішковському кладовищі. Він вже мав бути зданий до кінця року. Але наші підрядники йдуть до армії, тому ми перенесли терміни, здається, на червень або липень. На сьогодні об’єкт ще не зданий, і не було мети чи завдання ставити пріоритети для поховання кого-небудь, — сказав він.

У планах міської влади також побудувати ще один колумбарій на Жуковському кладовищі та розглядається можливість створення такого об’єкта на ще одній ділянці.

— Також планується побудувати колумбарій на Жуковському кладовищі. Є ще місце, де ми закрили сміттєзвалище для листви, там є ділянка, і ми планували побудувати ще один. Але все залежить від бюджету, — додав він.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.