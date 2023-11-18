У Миколаєві оголосили переможців конкурсу на кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомили в Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Перше місце на конкурсі посів проєкт Андрія Дідюка з Кам’янець-Подільського. Основна мета його проєкту полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково, в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

«Ця архітектурна особливість дозволяє ізолювати місце вшанування від надмірного шуму, створити атмосферу спокою та роздумів, підкреслює важливість цього місця та плавно направляє до центральної частини меморіалу, яка втілена у формі зламу», – пояснював автор.

Перший проект

У проєкті передбачено два основних маршрути. Перший — транзитний маршрут, що включає нормативний суміщений тротуар з велосипедною доріжкою, який проходить по Херсонському шосе та має певний злам, що надає йому динамічності, доріжка розташована на одному рівні з землею.

Другий маршрут спрямований безпосередньо до самого меморіалу і спускається до найнижчої точки, після чого знову підіймається до рівня землі. Цей маршрут призначений для людей, які приходять вшановувати пам'ять героїв або скористатися громадською вбиральнею чи укриттям. У проєкті не передбачено жодних сходів, лише нормативні пандуси.

Основним матеріалом проєкту є білий шліфований бетон із текстурою вкраплених каменів. Тексти з іменами воїнів пропонують виконати на металевих листах із латуні. У проєкті максимально зберігаються дерева та додаються нові насадження.

Друге місце зайняв авторський колектив під керівництвом Ігоря Когута з Львова. Проєкт передбачає розширення зеленої зони, облаштування велодоріжки та створення місць для відпочинку. Зелені насадження формують тиху зелену променаду, нові дерева можна висадити на знак шани загиблим воїнам-миколаївцям, сформувавши так «Алею Героїв». Проєкт дотримується норм безбар'єрності та враховує функціональність меморіального комплексу.

Центральним елементом скверу, яким закінчується алея, стане сам меморіал у вигляді бетонних підвищень та насаджень кизильнику та інших рослин, що підняті до рівня людського зросту. За задумом архітекторів, це алюзія на траншеї та окопи. Також пропонується встановити стелу з патріотичним написом та місцем для свічок і квітів, а в центрі — козацький хрест, витиснутий у бетоні.

Третє місце отримав проєкт Михайла Григоренка з Миколаєва, який включає «стіну скорботи» довжиною 227 метрів та монументальну композицію з барельєфом із зображенням зруйнованих будівель та водогону.

Праворуч і ліворуч від композиції — розташувати частини меморіального комплексу, призначені для вшанування пам’яті з інформаційними табличками про загиблих.

Крім того, проєктною пропозицією передбачено відновлення благоустрою пішохідної частини вулиці, передбачена велодоріжка. Для відокремлення проїжджої частини від велодоріжки передбачена зелена смуга з посадкою «живої огорожі» (по металевому каркасу). Передбачено встановлення лав (інтегровані в клумби) та смітничків, декоративне підсвічування меморіального комплексу.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради зазначає, що виставка конкурсних робіт проходитиме за адресою: вул. Адміральська, 20, Миколаївський туристично-інформаційний центр в період з 20.11.2023 по 03.12.2023 з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, 3 жовтня в одному з миколаївських ліцеїв відбулося відкриття «Калинової алеї пам’яті» на честь випускників-героїв, які загинули під час повномасштабної війни.

Нещодавно, до Дня захисників та захисниць нагородили миколаївців та військових, які брали участь в обороні міста на початку повномасштабної війни. За відвагу, відданість та незламну волю понад 70 людей отримали відзнаку «За оборону Миколаєва».

Зазначимо, що 15 вересня, відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». У розробці ескізу нагороди взяли участь 7 миколаївських художників, скульпторів та геральдистів. Серед усіх пропозицій було обрано ескіз скульптора Ярослава Ряснянського.