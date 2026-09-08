У коледжах Миколаївщини планують створити наглядові ради

Миколаївський коледж музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У шести комунальних закладах фахової передвищої освіти Миколаївської області планують створити наглядові ради. Члени профільної комісії Миколаївської обласної ради одноголосно підтримали проєкт положення, яке визначатиме єдині вимоги до їх формування та роботи.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Проєкт рішення передбачає затвердження положення про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Миколаївської області.

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Як пояснила керуюча справами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради Тетяна Лабарткава, ініціатива пов’язана з виконанням вимог статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

За її словами, у комунальній власності області перебувають шість закладів фахової передвищої освіти, які працюють у різних сферах.

— Це медицина — Первомайський та Миколаївський медичні коледжі, це культура — коледж мистецтв і коледж музичного мистецтва. Це педагогічний коледж і коледж фізкультури і спорту, — зазначила Тетяна Лабарткава.

За проєктом рішення, наглядові ради планують створити у шести комунальних закладах фахової передвищої освіти області: Миколаївському фаховому коледжі музичного мистецтва, Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв, Миколаївському фаховому коледжі фізичної культури, Новобузькому фаховому педагогічному коледжі, Миколаївському базовому медичному фаховому коледжі та Первомайському медичному фаховому коледжі.

Скриншоти проєкта рішення про наглядову раду в закладах фахової передвищої освіти Скриншоти проєкта рішення про наглядову раду закладах фахової передвищої освіти

Після затвердження положення в кожному із цих закладів планують сформувати персональний склад наглядових рад.

— З метою унормування єдиних вимог до формування та діяльності наглядових рад у закладах фахової передвищої освіти пропонується винести відповідне положення, а вже після його затвердження формувати безпосередньо наглядові ради у цих закладах, як це визначає стаття 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», — пояснила Тетяна Лабарткава.

Члени комісії підтримали проєкт рішення одноголосно.

Після цього комісія перейшла до питань, пов’язаних із Миколаївським фаховим коледжем музичного мистецтва та Миколаївським фаховим коледжем культури і мистецтв.

Доповідачкою мала бути начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Бурбенко, однак на засіданні вона була відсутня.

Депутат Олександр Мосін зазначив, що напередодні Бурбенко усно повідомила представникам облради, що не вважає цю комісію профільною та не планує брати участь у її засіданні. Після цього їй направили письмове запрошення.

Через відсутність доповідачки члени комісії розглянули підготовлені висновки щодо питань порядку денного та одноголосно їх підтримали. Зокрема, комісія визнала недоцільним винесення на розгляд сесії питання про створення та затвердження персонального складу наглядової ради Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва.

Нагадаємо, у 2024 році Миколаївська міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого на електротрансі мають створити наглядову раду. Зараз депутатам пропонують затвердити новий статут підприємства. Зокрема, щоб розділити повноваження між наглядовою радою та керівництвом КП.