 За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини, серед них — одна двійня

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Головна Новини Суспільство 15:00, 07 вересня, 2026

За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини, серед них — одна двійня

За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини. Ілюстративне фото: Обласноме управління охорони здоров’я.За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини. Ілюстративне фото: Обласне управління охорони здоров’я.

Минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, в пологових відділеннях Миколаївської області народилось 83 дитини. Серед новонароджених — одна двійня.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 41 дівчинка та 42 хлопчики.

З найменшою вагою 2000 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 24 серпня по 4 вересня у пологових відділеннях народилося 44 дитини. Серед них, 20 дівчаток та 24 хлопчики.

Нагадаємо, з 24 по 30 серпня, у Миколаївській області на світ з’явилися 65 немовлят. Серед новонароджених — одна двійня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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