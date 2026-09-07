За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини, серед них — одна двійня
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, в пологових відділеннях Миколаївської області народилось 83 дитини. Серед новонароджених — одна двійня.
Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 41 дівчинка та 42 хлопчики.
З найменшою вагою 2000 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3».
За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 24 серпня по 4 вересня у пологових відділеннях народилося 44 дитини. Серед них, 20 дівчаток та 24 хлопчики.
Нагадаємо, з 24 по 30 серпня, у Миколаївській області на світ з’явилися 65 немовлят. Серед новонароджених — одна двійня.
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