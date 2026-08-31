 На Миколаївщині народилось 65 немовлят за тиждень, серед них — двійня

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Головна Новини Суспільство 11:42, 31 серпня, 2026

На Миколаївщині народилось 65 немовлят за тиждень, серед них — двійня

За тиждень на Миколаївщині народилося 65 дітей, серед них — двійня. Ілюстративне фото: МОЗЗа тиждень на Миколаївщині народилося 65 дітей, серед них — двійня. Ілюстративне фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 24 по 30 серпня, у Миколаївській області на світ з’явилися 65 немовлят. Серед новонароджених — одна двійня.

Як повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації, за цей період народилася 39 дівчаток та 26 хлопчиків.

З найменшою вагою — 1900 грамів — народилася дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

Окремо в міській раді проінформували, що у Миколаєві народилося 35 малюків: 17 дівчат та 18 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 17 по 23 серпня у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 67 дітей.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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