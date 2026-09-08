«Клоуни», — радник Сєнкевича розкритикував ОВА через плани створити новий туристичний бренд Миколаївщини

Офіційно морське узбережжя Миколаївщини закрите для відпочинку з 2022 року, фото з архіву МикВісті

Позаштатний радник міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича Геннадій Задирко розкритикував Миколаївську обласну військову адміністрацію після повідомлення про початок роботи над туристичним брендом області.

Свій коментар він залишив під відповідною публікацією Миколаївської ОВА у Facebook.

«Клоуни. Розблокуйте частину пляжу в Коблево. І це реальний крок, а не розмови заради розмов…», — написав Геннадій Задирко під постом з фотографією очільника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

Радник мера Миколаєва Геннадій Задирко розкритикував ОВА через плани створити туристичний бренд, скриншот з Facebook

В Миколаївській ОВА повідомили, що адміністрація та громадська організація «Brand Ukraine» підписали меморандум про співпрацю та разом працюватимуть над створенням туристичного бренду Миколаївщини.

Миколаївська ОВА планує розробляти власний туристичний бренд, скриншот з Facebook

Документ підписали виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та голова громадської організації «Brand Ukraine» Марія Липяцька під час форуму TILIGUL CONNECT 2026.

Як пояснили в ОВА, співпраця передбачає розробку концепції туристичного бренду області, визначення його ключових цінностей і туристичних продуктів, формування єдиного позиціонування Миколаївщини та рекомендацій щодо використання бренду в комунікаціях і промоційних матеріалах.

В адміністрації вважають, що власний туристичний бренд має посилити туристичну привабливість області та сприяти розвитку регіональної економіки.

Радник Миколаївського міського голови Геннадій Задирко. Фото з особистої Facebook-сторінки

Це не перша публічна критика Геннадієм Задирком керівництва Миколаївської ОВА. Наприкінці серпня він заявив, що виконувач обов'язків начальника ОВА Георгій Решетілов має мобілізуватися та піти служити до ЗСУ. Тоді Задирко також заявляв, що державні службовці та депутати мають іти на військову службу, а Миколаївщина, за його словами, могла б «спокійно сформувати чиновницьку бригаду». Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич публічно не підтримав висловлювання свого позаштатного радника Геннадія Задирка, а виконувач обовʼязків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов заявив, що не хоче давати оцінку заклику позаштатного радника міського голови Геннадія Задирка мобілізуватися, і сприймає подібні заяви спокійно.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у червні 2026 року призначив Геннадія Задирка радником Олександра Сєнкевича, фото з Facebook Задирка

Зазначимо, що сам Геннадій Задирко є співвласником туристичного бізнесу, зокрема бази відпочинку у причорноморській курортній зоні Миколаївщини.

У січні 2023 року він публічно обурювався податками для туристичного бізнесу, який не міг працювати через повномасштабну війну. Тоді Задирко повідомляв, що отримав вимогу сплатити понад 41 тисячу гривень за комерційне використання земельної ділянки у Коблеві, та закликав владу переглянути підхід до оподаткування підприємців у курортних громадах. У тому ж дописі він писав: «Який туризм, яке підприємництво».

Позаштатним радником мера Миколаєва Олександра Сєнкевича з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Задирка призначили у червні 2026 року. Геннадій Задирко — народний депутат VI скликання (2007-2012 роки).

7 серпня 2026-го в акваторії моря в Коблевому вибухнула міна: чоловік загинув, дві жінки постраждали. Після цього в ОВА пояснили, що люди знаходять лазівки на закриті пляжі, попри реальну небезпеку. Тижнем раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що вода на пляжах у Коблевому й Українці відповідає санітарним нормам, хоча офіційно жодного пляжу в області не відкрили.

Наприкінці червня 2026-го відпочивальники в Коблевому попри заборону відкрили купальний сезон, проходячи на пляж через базу відпочинку.

На початку літа 2026-го влада кілька разів нагадувала про заборону: 1 червня повідомлялося, що пляжного сезону на узбережжі не буде через воєнні ризики, а ще раніше, 6 травня, голова ОВА Віталій Кім попереджав, що курорти Коблево, Лугове й Рибаківка знову будуть залишатися закритими.