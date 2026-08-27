«Вашу нікому не потрібну роботу можуть виконувати жінки», — радник мера Миколаєва вважає, що керівник ОВА Решетілов має піти в ЗСУ

Геннадій Задирко. Фото з особистої Facebook-сторінки

Радник Миколаївського міського голови Геннадій Задирко вважає, що керівник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов має мобілізуватися та піти воювати. Таку позицію радник Олександра Сєнкевича оприлюднив на своїй Facebook-сторінці у середу, 26 серпня.

Геннадій Задирко, який є позаштатним радником міського голови з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених, заявив, що його «принципова позиція» полягає в тому, що державні службовці та депутати мають піти служити в ЗСУ.

Як приклади він назвав голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, керівника обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька та виконувача обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова. За словами радника мера, Миколаївщина могла б «спокійно сформувати чиновницьку бригаду». Водночас у своєму дописі Геннадій Задирко оминув увагою посадовців Миколаївської міської ради, зокрема заступників міського голови Олександра Сєнкевича, радником якого він є.

«Чуваки, скільки можна коптити небо? Нарешті станьте чоловіками. Скільки можна один одного нагороджувати державними нагородами та отримувати неадекватні заробітні плати? Зрештою, вашу нікому не потрібну роботу можуть виконувати жінки. Чи ви вже змінили стать?» — написав радник мера Миколаєва Геннадій Задирко.

Радник мера Миколаєва висловився щодо мобілізації посадовців ОВА, скриншот з Facebook

Водночас жінки також проходять військову службу у Силах оборони України. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, станом на липень 2026 року у Силах оборони служили понад 75 тисяч жінок, із яких понад 20 тисяч виконували завдання на бойових посадах. При цьому військова служба для жінок залишається добровільною.

«МикВісті» також проаналізували склад керівництва Миколаївської міської ради, обласної військової адміністрації та обласної ради.

У міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича п'ятеро заступників — перший заступник Віталій Луков, а також Юрій Андрієнко, Анатолій Петров, Сергій Коренєв та Юрій Степанець. Останній мобілізований до лав Сил оборони та проходить військову службу.

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У керівництві Миколаївської ОВА серед шести заступників начальника адміністрації також немає жодної жінки. Це перший заступник Георгій Решетілов, який зараз виконує обов'язки начальника ОВА, а також Микола Марінов, Олександр Трайтлі, Юрій Гранатуров, Валентин Гайдаржи та В'ячеслав Базаренко.

У голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика двоє заступників — перший заступник Ігор Щербина та заступник Денис Андрєєв.

Таким чином, посади заступників міського голови Миколаєва, начальника ОВА та голови обласної ради загалом обіймають 13 чоловіків. Один із них — заступник міського голови Юрій Степанець — мобілізований та проходить військову службу.

Тож проблема, яку порушив Геннадій Задирко, навряд чи зводиться до того, що чоловіки мають піти воювати, а їхні місця у владних кабінетах можуть зайняти жінки. Жінки вже служать у війську та виконують бойові завдання. Натомість показовим є сам розподіл ролей: на рівні керівництва міста й області цивільні владні посади фактично залишаються за чоловіками, тоді як участь у захисті країни давно не є виключно чоловічою справою.

Водночас сама робота чоловіка в органах влади не означає, що він ухиляється від мобілізації. Українське законодавство передбачає бронювання військовозобов'язаних працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, а для окремих керівних посад — окремий порядок бронювання. Тому без інформації про військово-обліковий статус конкретної людини немає підстав стверджувати, що названі Задирком посадовці порушують правила мобілізації або незаконно уникають служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що радник мера Миколаєва Олександра Сєнкевича Геннадій Задирко дорікнув Віталію Кіму подвійними стандартами через знеструмлення бізнесу дружин військових.

Нагадаємо, у липні 2026 року позаштатний радник міського голови Миколаєва з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Геннадій Задирко публічно розкритикував іншого позаштатного радника мера — Анатолія Дюміна, який з 2021 року консультує Сєнкевича з соціально-економічних питань, звинувативши того у перетворенні міської землі на «гадюшники».

Раніше, у червні 2026-го, невдовзі після призначення, Задирко закликав мешканців, бізнес і комунальні структури Миколаєва долучатися до щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання та не сприймати її як формальність.

Позаштатним радником Сєнкевича з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Задирка призначили у червні 2026 року. Геннадій Задирко — народний депутат VI скликання (2007-2012 роки).