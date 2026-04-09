Що задекларували мер Миколаєва Сєнкевич та його заступники

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступники оприлюднили декларації за 2025 рік. Найвищу зарплату серед посадовців отримав керуючий справами виконкому Андрій Волков, а найменшу — віцемер Юрій Андрієнко.

Декларації посадовців опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Зарплати мера Миколаєва та його заступників у 2025 році, інфографіка: МикВісті

Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у 2025 році заробив 1 мільйон 177 тисяч 559 гривень, що становить 98 тисяч 100 гривень на місяць. Це на 24,5% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році.

У його власності — дві земельні ділянки по 1000 квадратних метрів у Миколаєві, квартира площею 54,5 квадратного метра, придбана у 2008 році, а також квартира площею 69,9 квадратного метра. Крім того, ще одну земельну ділянку площею 2622 квадратних метри він має у Новій Каховці.

— Багато чого я чую на свою адресу, що ми нібито поїхали з Миколаєва і ще щось. Це повна єресь щодо того, що я нібито продаю своє майно. Я є суб’єктом декларування, і всі мої декларації є публічними. Можна подивитися, що я маю і чого не маю. З іншого боку, що і як робити зі своєю нерухомістю — це моя особиста справа, а не справа людей, які в цьому житті нічого не досягли, — сказав Олександр Сєнкевич на апаратній нараді.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Миколаївська міська рада

Частина майна оформлена на дружину Катерину Сєнкевич, зокрема земельна ділянка та комплекс будівель у Новій Каховці, а також квартира у спільній власності. З 2019 року родина орендує будинок у Миколаєві площею понад 220 квадратних метрів.

У 2025 році дружина мера придбала квартиру у Польщі площею 74,6 квадратного метра, а також гараж. Нерухомість була придбана в кредит, у декларації зазначено іпотечне зобов’язання перед польським банком. Крім того, вона орендує житло.

Серед транспорту — Volvo XC90 2018 року, яким користується дружина, та мотоцикл мера Indian Scout Bobber 2021 року випуску, який він придбав у травні 2025 року за 223,8 тисячі гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич приїхав на роботу до міської ради на своєму мотоциклі, червень 2025 року, фото: МикВісті

Тоді у коментарі «МикВісті» Олександр Сєнкевич пояснив, що це вживаний мотоцикл, який він придбав з-за кордону.

Родина також задекларувала грошові активи. Зокрема, дружина мера зберігає готівкою 75 тисяч доларів США. Крім цього, вона має кошти на банківських рахунках, зокрема 8,5 тисячі доларів, а також незначні суми у гривнях і польських злотих.

Окремо в декларації зазначено, що Катерина Сєнкевич отримала подарунок 2 мільйони гривень. Крім того, родина має криптовалютні активи, які зберігаються на біржі Binance. Зокрема, дружина мера володіє:

0,0265 Bitcoin (на суму близько 21,9 тисячі гривень),

0,053 Ethereum (близько 4 тисяч гривень),

0,85 Solana,

85,9 одиниці Fantom (близько 698 гривень),

2,37 Polkadot (близько 542 гривень).

Віталій Луков

Перший заступник міського голови Віталій Луков, який відповідає за роботу з громадою, задекларував 1 мільйон 93 тисячі 432 гривні зарплати, що становить близько 91 тисячі 100 гривень щомісяця. Це на 4% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році.

Перший заступник міського голови Віталій Луков. Фото: Анна Гакман / МикВісті

Власної нерухомості посадовець не має, однак із 2023 року користується квартирою у Миколаєві площею 58,2 квадратного метра на правах безоплатного проживання.

Його дружина Лариса Лукова у 2023 році стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у Миколаєві, а також має ще одну велику ділянку у Баштанському районі.

Серед транспорту — автомобіль Nissan Note 2012 року та причіп «Турист».

Окрім зарплати, посадовець отримав додаткові виплати від профспілки та бонуси. Його дружина, яка працює лікарем, заробила понад 500 тисяч гривень у медичних закладах. Подружжя зберігає готівкою 540 тисяч гривень.

Сергій Коренєв

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв, який курує питаннями відновлення та розвитку міста, у 2025 році отримав 975 тисяч 617 гривень зарплати, що становить приблизно 81 тисячу 300 гривень на місяць. Це на 16,5% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році. Також він задекларував пенсію у розмірі 76 тисяч 935 гривень.

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Додаткові доходи посадовця були незначними та складалися з виплат за сумісництвом, відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики, загалом на кілька десятків тисяч гривень.

Його дружина Юлія Коренєва значно збільшила сімейний бюджет. Вона отримала понад 114 тисяч гривень зарплати в Національному університеті кораблебудування, а основну частину доходу забезпечила підприємницька діяльність — понад 853 тисячі гривень. Окремо вона задекларувала дохід у розмірі 798 тисяч гривень від продажу рухомого майна.

Сергій Коренєв володіє квартирою площею 55,8 квадратного метра у Миколаєві, яка перебуває у спільній частковій власності з дружиною (по 50%). Також йому належить земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів. Окрім цього, у сім’ї є ще кілька об’єктів нерухомості: квартира у спільній частковій власності з трьома співвласниками та дві квартири, якими володіє дружина – одна повністю, інша частково.

У користуванні родини перебуває автомобіль Mazda CX-5 2018 року випуску, який належить юридичній особі, але фактично використовується дружиною. Також Юлія Коренєва є власницею корпоративних прав 30% у компаніях з купівлі та продажу нерухомого майна «Ніксіті-Девелопмент».

Щодо заощаджень, родина декларує значні готівкові кошти. Сергій Коренєв зберігає 750 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США.

Нагадаємо, Управління капітального будівництва Миколаєва, яке підпорядковане віцемеру Сергію Коренєву, найгірше впоралося з виконанням бюджету міста за 2025 рік. За підсумками року, відповідно до даних про використання коштів, із запланованих 235 мільйонів гривень було освоєно лише 142,7 мільйона. Таким чином, рівень виконання бюджету становив 60,7%.

Ще один підрозділ, роботу якого координує віцемер Сергій Коренєв — Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. За підсумками 2025 року управління витратило 88% від запланованих бюджетом коштів — 96,4 мільйона гривень. Не використаними залишились 13,1 мільйона гривень.

Анатолій Петров

Віце-мер з гуманітарних питань, який курує сферою освіти, медицини та культури Миколаєва, Анатолій Петров у 2025 році задекларував понад 1 мільйон 96 тисяч гривень зарплати, що становить приблизно 91 тисячу 400 гривень на місяць. Це на 17% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році.

Окрім цього, він отримав 60 тисяч 97 гривень доходу від надання майна в оренду, а також пенсію у розмірі 85 тисяч 571 гривня. Окремо зазначено ще один пенсія – 40 тисяч 686 гривень. Також у декларації вказано подарунок вартістю 2 тисячі гривень.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров. Архівне фото: МикВісті

Його дружина, Любов Петрова, також має власні джерела доходу. Вона отримала 372 тисячі 909 гривень зарплати у відділі освіти, молоді та спорту Інгульської сільської ради, а також 40 тисяч 686 гривень пенсії.

У власності Анатолія Петрова є значний обсяг нерухомості. Зокрема, він володіє квартирою площею 115,7 квадратного метра у селі Добра Криниця Миколаївської області, придбаною ще у 1994 році. Також у його власності перебувають кілька земельних ділянок у цьому ж населеному пункті: одна площею 78 700 квадратних метрів, а також ще три ділянки площею 20 000, 20 000 та 39 349 квадратних метрів, набуті у різні роки — з 2004 по 2021.

Частина майна оформлена на дружину: зокрема, їй належить квартира у Миколаєві площею 29,8 квадратного метра, а також земельна ділянка площею 20 000 квадратних метрів.

У користуванні родини також є автомобіль Opel Astra 2005 року випуску, який належить дружині.

Щодо грошових активів, Анатолій Петров задекларував 15 тисяч доларів США готівкою. Інших значних фінансових заощаджень або банківських рахунків у декларації не вказано.

Таким чином, основні доходи родини формуються за рахунок заробітної плати, а частина нерухомості та земельних ділянок, накопичена протягом багатьох років.

Юрій Андрієнко

Заступник міського голови Юрій Андрієнко, який курує питаннями благоустрою, у 2025 році задекларував 941 тисячу 444 гривні зарплати, що становить приблизно 78 тисяч 450 гривень на місяць. Юрій Андрієнко єдиний, чия зарплата не зросла порівняно з 2024 роком.

Окрім цього, він отримав 132 тисячі 468 гривень пенсії, а також 2,5 тисячі гривень у подарунок.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко. Фото з відкритих джерел

У власності Юрія Андрієнка є нерухомість у Миколаєві та Миколаївській області. Зокрема, йому належить квартира площею 60,9 квадратного метра, яка перебуває у спільній частковій власності – він володіє 25% цієї нерухомості. Інші частки квартири належать членам родини, зокрема, його дітям та Галині Андрієнко.

Окрім цього, Андрій Андрієнко є власником гаража площею 45,6 квадратного метра. Також він має у власності земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів у селі Матіясове Миколаївського району.

У декларації також зазначено, що він користується автомобілем Ford Kuga 2012 року випуску, який був придбаний у 2013 році за понад 255 тисяч гривень.

Щодо доходів і фінансових активів, окремих значних заощаджень у декларації не вказано.

Нагадаємо, найбільшим підрозділом за кількістю невикористаних за підсумками року коштів став Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ). Його роботу курує заступник міського голови Юрій Андрієнко. Із запланованих 1,6 мільярда гривень видатків ДЖКГ витратив 1,4 мільярда (86%). Не використаними залишились 231,4 мільйона гривень. Найменший відсоток виконання — це капітальні видатки, а саме ремонт житлового фонду, де з запланованих 258 мільйонів гривень витратили лише 74,4 мільйона гривень (28,8%). Проте видатки на зарплату виконані на 100%.

Андрій Волков

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков задекларував найбільший дохід серед посадовців — 1 мільйон 205 тисяч 70 гривень, що становить понад 100 тисяч 400 гривень на місяць. Це на 27,3% більше порівняно з його зарплатою у 2024 році.

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков. Фото: Миколаївська міська рада

Зокрема, Андрій Волков має квартиру в Миколаєві площею 75 кв. м, яку придбав у 1995 році. Його дружина, Олександра Волкова, є власницею квартири в Києві площею 76,9 кв. м, придбаної у 2019 році.

Також сім’я користується житловим будинком площею 396,6 кв. м у Миколаєві, який належить Людмилі Гончаровій. Будинок перебуває у безоплатному користуванні Андрія Волкова, його дружини та чотирьох дітей.

Крім того, сім’я користується земельною ділянкою площею 1000 кв. м, яка також належить Людмилі Гончаровій.

Із транспортних засобів у власності дружини задекларовано автомобіль Toyota Camry 2017 року випуску, придбаний у 2020 році.

Його дружина отримала соціальні виплати, допомогу та дохід від підприємницької діяльності, що загалом становить понад 200 тис. грн. Своєю чергою, Андрій Волков задекларував 1 тисячу гривень у межах державної програми «Зимова підтримка».

Серед грошових активів у декларації зазначено 50 тис. доларів США, які належать дружині, а також 9 тис. євро, що перебувають у власності самого посадовця.

Варто зазначити, що міський голова також має заступника з питань ветеранів війни. Цю посаду обіймає Юрій Степанець, однак наразі його декларацію засекречено. На даний момент він служить в Збройних Силах України.

Нагадаємо, голови чотирьох районних адміністрацій Миколаєва — Олександр Береза, Ганна Ременнікова, Олександр Цуканов та Віктор Дмитрук — подали декларації про доходи за 2025 рік. Найбільше зарплатні отримав голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, найменше — голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук.