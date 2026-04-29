Операція «Мідас»: «Українська правда» опублікувала нові записи розмов Міндіча та Умєрова

Видання «Українська правда» опублікувала частину розмов, задокументованих агентами НАБУ у рамках операції «Мідас» у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Розмови задокументовані у квартирі Тимура Міндіча влітку 2025 року, передає медіа.

«Українська правда» пише, що, серед іншого, говорив там із помічником Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, під час якої вони обмірковували, де взяти гроші на внесення застави за ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Зокрема, «Шефір» каже, що «все нормально, у Льоші є аграрії, які офіційно закриють», на що «Міндіч» відповідає, що в «аграріїв стільки нема» — мова про заставу в 120 мільйонів гривень, половину з яких зрештою внесла дніпровська компанія.

Обговорення пошуку коштів на заставу для Олексія Чернишова. Скриншот з випуску Михайла Ткача

Також вони обговорюють факт перерахування Шефіру половини зароблених коштів «Кісєля і Сови». Журналісти припускають, що йдеться про нардепів від «Слуги народу» Юрія Кісєля та Олександра Сову. Це та група нардепів, які разом із миколаївцем Ігорем Негулевським підозрюється у отриманні хабарів за потрібні голосування у Раді.

Ще однієї з опублікованих розмова була за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. Співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, а на той час прем’єра Дениса Шмигаля – міністром оборони.

Розмова між Міндічем та Умєровим. Скриншот з випуску Михайла Ткача

Потім вони говорять про справи компанії Fire Point. Міндіч нібито скаржиться тодішньому голові Міноборони, що компанію недофінансовують, хоча раніше Міндіч публічно заперечував свою причетність до компанії. Також співрозмовники у розшифровці видання обговорюють потенційний продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.

За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути сам Міндіч.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.