ВАКС дозволив Юлії Тимошенко разовий виїзд за кордон

Юлія Тимошенко в суді 16 січня. Ілюстративне фото: Getty images

Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тимчасово виїхати за кордон для участі в міжнародному заході.

Про це стало відомо під час трансляції судового засідання. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу.

З урахуванням розпорядження спікера парламенту суд дозволив політикині відвідати Загреб (Хорватія) у період із 27 квітня по 3 травня.

Відповідно до рішення суду, після повернення в Україну Тимошенко зобов’язана протягом трьох днів знову здати закордонний паспорт на зберігання.

За інформацією Центру протидії корупції, під час засідання підозрювана заявила, що у заході братимуть участь представники 65 країн, і вона матиме можливість використати свої міжнародні контакти для підтримки України.

Також Тимошенко наголосила, що не планує залишати країну: за її словами, вона «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатівфракції.

В медіа повідомили, що заставу в 33,3 мільйона гривень за Юлію Тимошенко, частинами внесли десятеро осіб протягом 20–23 січня.

Пізніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зняла арешт із трьох авто, двох гаражів та частини грошей родини Юлії Тимошенко, але залишила обмеження на її банківських рахунках.

А вже 8 квітня НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко. Її підозрюють у спробі підкупу народних депутатів з інших фракцій в обмін на їхні голоси.