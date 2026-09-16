Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі: тренування, жарти та життя за кадром

Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа випустив новий влог, у якому показав кілька днів із життя спортсменів під час підготовки до чемпіонату Європи з водних видів спорту.

У відео, опублікованому на його YouTube-каналі, він показує тренування, відновлення після травми, поїздки, харчування, спілкування з командою та побутові моменти.

— У мене залишилося всього 10 днів, щоб підготуватися до чемпіонату Європи. Але є одна проблемка. Я не можу стрибати, — розповів Олексій Середа на початку відео.

Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі. Скриншот з відео \ Олексій Середа

За словами спортсмена, перед виїздом на збір він потягнув прес, тому будь-яке навантаження могло погіршити його стан. Водночас пропустити чемпіонат він не міг, адже назвав його найважливішим стартом сезону.

Відео триває близько години. Олексій Середа починає його з короткої нарізки моментів із наступних днів, а потім показує підготовку команди — від першого тренування до змагань.

До яких змагань готувався Середа

Реклама

Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2026 року проходив у Парижі з 31 липня до 16 серпня. Континентальну першість проводять раз на два роки. Цього року на турнірі розігрували 74 комплекти нагород у п’яти видах спорту: плаванні, плаванні на відкритій воді, синхронному плаванні, стрибках у воду та хай-дайвінгу.

Для Олексія Середи змагання були важливим стартом сезону. У влозі спортсмен розповідає, що планував виступати в кількох дисциплінах: індивідуальних стрибках, синхроні з Марком Гриценком, змішаних синхронних стрибках із Ксенією Байло та командних змаганнях.

— У мене буде чотири снаряди, якщо з пресом буде все добре. А я дуже сподіваюсь, що він у мене перестане боліти і я встигну підготуватись до чемпіонату Європи належним чином, — говорить спортсмен.

Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі. Скриншот з відео \ Олексій Середа Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі. Скриншот з відео \ Олексій Середа

Не лише стрибки у воду

Спортсмен показує те, що зазвичай залишається поза кадром змагань. Перед стрибками команда проводить розминку, тренується в залі, працює над фізичною формою та повторює окремі елементи. Після цього спортсмени переходять до басейну.

У відео можна побачити стрибки, повторення окремих елементів та роботу над помилками. Олексій Середа залишає у відео й невдалі спроби, показавши, що під час підготовки не все виходить із першого разу.

— Іноді приходиш на тренування і взагалі нічого не викручуєш, а іноді, навпаки, все виходить дуже-дуже легко, — розповідає Олексій Середа.

Окрему частину відео хлопець присвятив відновленню після навантажень. Після тренувань спортсмени виконують фізичні вправи, розтягуються та готуються до наступного заняття.

Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі. Скриншот з відео \ Олексій Середа

Гумор, поїздки та життя команди

Влог Олексія Середи не обмежується спортивною частиною. Камера супроводжує спортсменів у поїздках, під час спільних прийомів їжі та відпочинку.

Хлопець спілкується з партнерами по команді, жартує з ними та показує побутові ситуації. Тому у відео спортсмени постають не лише під час тренувань, а й у звичайному житті — коли спілкуються, відпочивають, їдять або просто проводять час разом.

— Якщо ви думаєте, що я між тренуваннями чисто сплю і сиджу в TikTok, то зазвичай так. Але бувають дні, коли я сідаю і монтую відео, — жартує Олексій Середа.

Миколаївський стрибун у воду Середа показав підготовку до змагань у новому влозі. Скриншот з відео \ Олексій Середа

Які нагороди здобув Середа

Новий влог особливо цікаво дивитися з огляду на результати, яких хлопець досяг цього сезону.

На чемпіонаті Європи в Парижі спортсмен здобув три медалі. Разом із Ксенією Байло він став чемпіоном Європи у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Український дует набрав 323,16 бала та випередив спортсменів із Німеччини й Іспанії.

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Ще дві медалі Олексій Середа здобув у синхронних і командних змаганнях. Разом із Марком Гриценком він посів третє місце у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Також хлопець разом із Ксенією Байло, Кирилом Болюхом та Ксенією Бочек став бронзовим призером змішаних командних змагань.

European Aquatics визнала Середу найкращим спортсменом Європи 2025. Фото: Федерація стрибків у воду України

На цьому ж чемпіонаті Олексій Середа виступав і в особистих стрибках із 10-метрової вишки. У фіналі він посів шосте місце. За словами спортсмена, помилка в одному зі стрибків не дозволила йому потрапити до призової трійки. Водночас загалом свій виступ на чемпіонаті він оцінив позитивно.

Під час цього ж чемпіонату European Aquatics вдруге визнала Олексія Середу найкращим спортсменом Європи 2025 року у стрибках у воду.

Його новий влог показує частину спортивного життя, яку зазвичай не бачать глядачі. За медалями та виступами на міжнародних стартах стоять щоденні тренування, повторення елементів, фізичні навантаження, відновлення, втома, невдалі спроби та звичайне життя команди.