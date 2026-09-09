У Нацполіції заявили про ризики в ідеї мерії Миколаєва ставити камери, щоб наповнювати бюджет міста на штрафах на порушення ПДД

У Нацполіції побачили ризики в ідеї Миколаєва щодо камер автофіксації. Фото: МикВісті, проспект Центральний

У Нацполіції побачили ризики в ідеї Миколаєва встановлювати більше камер автофіксації та залишати місту більше коштів від штрафів.

Про це йдеться у відповідях Департаменту патрульної поліції та Міністерства внутрішніх справ на звернення Миколаївської міської ради, які є у розпорядженні «МикВісті».

Як відомо, 30 липня депутати Миколаївської міської ради підтримали звернення до Кабінету Міністрів щодо зміни правил роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

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Місто запропонувало вирішити два питання. Перше — дозволити громадам встановлювати камери превентивно, а не чекати, поки певна ділянка дороги отримає статус місця концентрації ДТП. Друге — переглянути розподіл коштів від штрафів на користь місцевих бюджетів у випадках, коли камери придбали та встановили коштом громади.

У відповіді на це Департамент патрульної поліції зазначив, що пропозиція депутатів Миколаївської міської ради щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування «може суперечити меті адміністративного стягнення».

У поліції нагадали, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності. Його мета — дотримання законів та запобігання новим правопорушенням як самим порушником, так й іншими людьми. Тому встановлювати камери поза аварійно небезпечними місцями та ділянками концентрації ДТП, за позицією поліції, можна лише за чіткими та обґрунтованими критеріями.

«Установлення приладів контролю поза межами аварійно небезпечних місць (ділянок) та/або місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод для фіксації порушень Правил дорожнього руху можливе виключно в разі визначення чітких та обґрунтованих вимог (критеріїв) для встановлення приладів контролю у таких місцях», — йдеться у відповіді.

Відповідь Департаменту патрульної поліції на звернення щодо камер автофіксації. Скриншот Відповідь Департаменту патрульної поліції на звернення щодо камер автофіксації. Скриншот

Окремо у патрульній поліції прокоментували питання грошей від штрафів. Зараз 10 % надходжень від штрафів за порушення ПДР, зафіксовані автоматично, надходять до бюджету громади за місцем фіксації порушення.

Ще 40 % таких надходжень спрямовують до спеціального фонду державного бюджету на впровадження, розбудову, відновлення та роботу системи автофіксації.

У поліції наголосили, що функціонування системи потребує витрат, зокрема на поштові послуги, закупівлю товарів, робіт та інших послуг. Тому, якщо розподіл надходжень від штрафів змінюватимуть, ці витрати також необхідно врахувати.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ саму можливість розширення мережі камер не відкидають. Навпаки, МВС спільно з Національною поліцією вже опрацьовує зміни, які дозволили б встановлювати стаціонарні камери не лише на аварійно небезпечних ділянках та у місцях концентрації ДТП.

Зокрема, йдеться про можливість встановлювати їх на так званих «потенційно небезпечних ділянках». Однак зараз такого поняття в законодавстві немає.

У МВС також вважають, що перед розширенням мережі необхідно визначити чіткі критерії, за якими обиратимуть місця для камер.

«Розширення мережі стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) без визначення чітких критеріїв щодо місць їх встановлення може призвести до викривлення мети адміністративного законодавства», — йдеться у відповіді МВС.

Відповідь Міністерства внутрішніх справ на звернення Миколаївської міської ради щодо камер автофіксації. Скриншот Відповідь Міністерства внутрішніх справ на звернення Миколаївської міської ради щодо камер автофіксації. Скриншот

Нагадаємо, Мінрозвитку також пропонує спростити встановлення дорожніх камер у містах — у певних місцях їх можуть дозволити встановлювати без погодження з поліцією.