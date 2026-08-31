У Миколаєві можуть встановлювати дорожні камери без погодження з поліцією — Мінрозвитку готує зміни

У Миколаєві можуть спростити встановлення дорожніх камер. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві та інших містах можуть спростити встановлення дорожніх камер. Мінрозвитку пропонує дозволити ставити їх у певних місцях без погодження з поліцією.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України на звернення Миколаївської міської ради від 3 серпня, копія якої є в розпорядженні «МикВісті».

Миколаївська міськрада зверталася до Кабміну з пропозиціями змінити правила роботи системи автофіксації. У відповідь Мінрозвитку повідомило, що вже підготувало свій проєкт змін до урядової постанови.

Проєкт змін передбачає, що камери зможуть встановлювати власники доріг та залізничних переїздів. За новими правилами камери пропонують дозволити встановлювати не лише там, де вже сталося багато ДТП. Зокрема:

— біля ділянок, де є знак «Діти»; — там, де протягом місяця водії отримали 10 або більше штрафів за перевищення швидкості; — на пішохідних переходах через три і більше смуги, якщо там немає острівця безпеки.

При цьому для таких місць, за пропозицією Мінрозвитку, не потрібно буде отримувати письмове погодження поліції. Водночас Агентство відновлення запропонувало не скасовувати погодження з поліцією.

«Агентством відновлення внесено пропозицію залишити письмове погодження місць встановлення стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) з відповідним уповноваженим органом Національної поліції», — йдеться у відповіді Мінрозвитку.

Крім того, Агентство запропонувало дозволити встановлення камер за відповідного обґрунтування і на інших ділянках доріг. Серед них — зони наземних пішохідних переходів на дорогах І категорії та ділянки, де за даними поліції протягом місяця було накладено щонайменше 10 штрафів за перевищення швидкості.

У Миколаєві можуть спростити встановлення дорожніх камер. Відповідь Мінрозвитку У Миколаєві можуть спростити встановлення дорожніх камер. Відповідь Мінрозвитку

Які зміни просила запровадити Миколаївська міськрада?

Раніше Миколаївська міськрада також пропонувала розширити перелік порушень, які можуть автоматично фіксувати дорожні камери. Зокрема, місто просило додати до нього проїзд стоп-лінії та рух смугою громадського транспорту.

Окремо Миколаїв порушував питання розподілу коштів від штрафів за порушення, зафіксовані камерами. У міськраді зазначали, що громади часто встановлюють такі комплекси власним коштом, тому мають отримувати більшу частину відповідних надходжень.

У Мінрозвитку зазначили, що інші питання зі звернення Миколаєва не належать до компетенції міністерства. Водночас там готові розглядати відповідні законодавчі та нормативні зміни, якщо вони надійдуть на погодження.

Наразі проєкт постанови перебуває на погодженні у МВС, Мінекономіки, Мінфіну, Мінцифри, Укртрансбезпеки, Національної поліції та Агентства відновлення.