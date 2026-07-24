У Миколаєві пропонують розширити функції камер автофіксації: вони зможуть фіксувати не лише перевищення швидкості

Миколаїв просить Кабмін розширити можливості камер автофіксації порушень на дорогах. Фото: МикВісті

У Миколаєві пропонують розширити перелік порушень правил дорожнього руху, які можуть автоматично фіксувати дорожні камери. Окрім перевищення швидкості, вони можуть почати фіксувати проїзд стоп-лінії та рух смугою громадського транспорту.

Відповідне звернення до Кабінету Міністрів України підтримала комісія Миколаївської міської ради з питань законності, пишуть «МикВісті».

Як пояснив під час засідання керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков, одним із ключових пунктів звернення є розширення можливостей камер автофіксації.

— Окрім швидкісного режиму, є й інші порушення правил дорожнього руху — перетин стоп-лінії, а також рух смугою громадського транспорту. Ми хотіли б, щоб такі порушення також можна було фіксувати камерами, без необхідності залучати патрульну поліцію, — сказав він.

Крім того, депутати порушили питання встановлення камер на потенційно небезпечних ділянках доріг. За словами Андрія Волкова, чинні правила дозволяють встановлювати комплекси автофіксації лише там, де вже зафіксована концентрація дорожньо-транспортних пригод.

— Коли місто ремонтує дороги, ми розуміємо, що гарне покриття сприятиме перевищенню швидкості. Наприклад, така ситуація була біля шкіл, але встановити камери ми не могли, поки там не сталося необхідної кількості ДТП. Це виключає превенцію, — зазначив він.

Ще одна пропозиція стосується розподілу надходжень від штрафів. За словами доповідача, зараз 90% коштів від сплачених штрафів отримує державний бюджет, а громади — лише 10%, хоча саме органи місцевого самоврядування часто фінансують встановлення камер.

— Якщо органи місцевого самоврядування встановлюють камери за власні кошти, було б справедливо, щоб вони отримували більшу частину цих надходжень. Це дозволило б і надалі розвивати систему автофіксації, — наголосив Андрій Волков.

Аварія на трасі біля Миколаєва 4 липня

ДТП сталася вранці 4 липня на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе. Зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.

Спочатку поліція повідомляла про 9 загиблих та 8 поранених з різними ступенями тяжкості. Але згодом уточнили, що загинули 12 людей, ще 6 постраждали. Загинули 49-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вісім його пасажирів. Ще дев'ятьох постраждалих, серед яких водій вантажівки Volvo та пасажири маршрутки віком від 15 до 67 років, госпіталізували. Станом на 11:30 у лікарні померли ще троє постраждалих.

Також стало відомо, що міг спровокувати смертельну дорожньо-транспортну пригоду водій автомобіля Nissan Murano. За свідченнями очевидців, він виїхав на смугу зустрічного руху перед мікроавтобусом. Після цього він залишив місце події. Поліція його розшукала.

Крім того, після аварії була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.

У зв'язку зі смертельною аварією у Миколаєві 5 липня оголосили День жалоби.

Наразі прокуратура розпочала розслідування. За даними слідства, водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію для мікроавтобуса. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій Mercedes-Benz Sprinter з'їхав на узбіччя, втратив керування, після чого мікроавтобус перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

У неділю, 5 липня, водію автомобіля Nissan Murano, який міг спричинити смертельну ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру.