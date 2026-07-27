Командиром 123-ї бригади замість полковника Макухи призначили майора Гіпіка

Полковник Олег Макуха та майор Денис Гіпік, який замість нього очолив 123 бригаду. Фото: Facebook Олег Макуха та 123 бригада тероборони ЗСУ

Майор Денис Гіпік очолив 123-тю окрему бригаду безпілотних систем. Раніше він командував 1-м батальйоном безпілотних систем цієї ж бригади.

Про це повідомили на сторінці підрозділу.

Попереднього командира, полковника Олега Макуху, перевели до Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь». Нового очільника особовому складу представив полковник Денис Носіков.

У бригаді зазначили, що Денис Гіпік має бойовий досвід та добре знає особливості застосування безпілотних систем на полі бою.

«Майор Денис Гіпік раніше командував 1-м батальйоном безпілотних систем 123-ї окремої бригади безпілотних систем. За час служби він зарекомендував себе як професійний офіцер зі значним бойовим досвідом, високим авторитетом серед особового складу та глибоким розумінням особливостей застосування сучасних безпілотних технологій на полі бою», — йдеться в повідомленні.

Під час представлення нового командира військовослужбовців бригади також нагородили за професіоналізм, мужність і виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що полковника Олега Макуху призначили командиром миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони у грудні 2024 році.