Обласній науковій бібліотеці у Миколаєві бракує коштів на нові книжки: цьогоріч отримали ₴250 тис.

Миколаївській науковій бібліотеці бракує коштів на нові книжки. Ілюстративне фото зі сторінки бібліотеки

Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці бракує коштів для поповнення фондів сучасними книжками та періодичними виданнями. Цього річ на поповнення книжкового фонду отримали 250 тисяч гривень. Зараз укладають договори для постачання.

Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту, передають «МикВісті».

Директорка бібліотеки Вікторія Агаркова зазначила, що однією з проблем бібліотеки, яку не вдається вирішити самотужки, залишається брак бюджету для поповнення фондів. Якщо є грантові чи благодійні проєкти, то вони стосуються переважно художньої літератури.

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— З 2020 року ми не маємо фінансування. Тобто так, ми працюємо з грантами, ми працюємо з видавцями, з благодійними фондами, ми оголошуємо збори книжок, але те, що ми отримуємо, на жаль, воно не задовольняє потреб наших користувачів, тому що ми є науковою бібліотекою, єдиною науковою бібліотекою в області. І профіль видань, якими ми формуємо в наш фонд, — це наукові і науково-популярні видання. Те, що ми отримуємо, це зазвичай художня дитяча література. Так, ми її отримуємо і передаємо, звичайно, на область для постраждалих бібліотек, але самі залишаємося. Складна ситуація, — розповіла Вікторія Агаркова.

Як вона зазначила, бібліотека отримала цього року 250 тисяч гривень на поповнення книжкового фонду і вже провела торги.

— Зараз укладаються договори, і книжки на нас вже чекають. Я дуже сподіваюся, що це буде такий перший крок, тому що як бібліотека може працювати, якщо в ній немає сучасних нових книжок, — додала директорка бібліотеки.

Члени комісії рекомендували при формуванні обласного бюджету на наступний рік передбачити кошти на поповнення бібліотечного фонду.

Зазначимо, міністерка культури Тетяна Бережна повідомляла, що за липень російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок. Руйнувань зазнали кілька видавництв: виробничі та складські приміщення.

Нагадаємо, у 2025 році дитячі бібліотеки Миколаєва не отримали жодної книжки, придбаної за кошти міського бюджету. Усі нові надходження до фондів були безоплатними.

Водночас бібліотеки для дорослих у Миколаєві поповнили свої фонди на 3189 книжок. Понад 80% із них надійшли безкоштовно, а за кошти міського бюджету придбали 596 примірників.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили інклюзивний простір — центр адаптованого доступу до інформації «Дотик». Люди з порушеннями зору можуть скористатися тифлокомплексом, який допомагає прослухати інформацію, прочитати її, збільшивши текст на моніторі, а також роздрукувати шрифтом Брайля.