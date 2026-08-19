На Миколаївщині з вересня 244 школи планують працювати очно, 41 — дистанційно

На Миколаївщині у вересні 244 школи планують працювати очно, 41 —дистанційно. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У новому навчальному році в Миколаївській області попередньо планують організувати очне навчання у 244 закладах загальної середньої освіти, ще 107 працюватимуть у змішаному форматі, а 41 — дистанційно. Дистанційне навчання залишать насамперед у школах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.

Про це під час засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

За її словами, загалом в області зараз функціонують 414 закладів освіти різних форм власності. Із них 387 — заклади загальної середньої освіти, ще 25 — їхні філії комунальної форми власності. Два заклади є приватними.

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Алла Веліховська зазначила, що формат навчання може змінюватися протягом року залежно від безпекової ситуації та готовності укриттів.

«Навчання може змінитися в будь-який день, коли будуть готові умови. Тобто, якщо на 1 вересня вони дистанційно, а укриття отримують дозвіл 1 жовтня, значить, з 2 жовтня вони можуть спокійно виходити на очне навчання», — пояснила вона.

За її словами, є рішення уряду про те, що необхідно організувати повноцінне навчання в укриттях. Проте за словами Алли Веліховської, діти у більшості укриттях навчатися нормально не можуть, адже приміщення розраховані на 500–600 людей, де складно одночасно організувати комфортний освітній процес для великої кількості учнів.

— Укриття — це не окремі кімнати, а величезні кімнати на 500-600 осіб. Організувати там повноцінний освітній процес, коли сидить клас, сидить вчитель, діти зосереджені. З гуманітарними науками ще може бути з точними науками буде трошки складніше, — сказала Алла Веліховська.

За її словами, школи, які мають відповідні можливості, вже продумують, як організувати навчання в укриттях у разі тривалого перебування там учнів.

Раніше Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.

Нагадаємо, у прифронтових громадах України встановлять 840 мобільних укриттів. Загальну вартість проєкту оцінили у 1,4 мільярда гривень. Це питання обговорили під час конгресових слухань на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.