Через російські удари Миколаївщина не отримала близько 112 тисяч підручників для дев’ятикласників

Школи Миколаївщини мають отримати ще майже 112 тисяч підручників для 9 класу. Фото з архіву МикВісті

Школи Миколаївської області мають отримати ще близько 112 тисяч підручників для учнів дев’ятих класів, які через російські атаки на поліграфічні підприємства та склади надійдуть із затримкою.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти.

Голова комісії Євген Горбуров (позафракційний, обраний від партії «Опозиційна платформа — за життя») пояснив, що частина підручників була знищена внаслідок російського удару по складу, де їх зберігали. Через це області доведеться чекати на новий друк та поставку. Наразі область отримала лише близько 32% необхідного накладу.

— Вони (російські війська,— прим.) вдарили там по складу, ударила ракета і все, — зазначив Євген Горбуров.

Наразі область отримала близько 32% необхідного накладу. Ще необхідно майже 120 тисяч підручників. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська зазначила, що Міністерство освіти і науки працює над вирішенням проблеми та планує додатково надрукувати необхідну кількість підручників. Водночас очікувати на повний наклад до початку навчального року не варто.

— На сьогодні це дійсно дуже складна робота, тим більше в такій кількості. Тому міністра, коли от новий прийшов, то він перше, що сказав: «Так, така ситуація у нас сталася». Вони її (проблему, - прим.)не приховують, сказали, що шукають гроші і сказали, що обов'язково знайдуть і необхідний тираж цих підручників. Але зрозуміло, що це далеко не 1 вересня, — зазначила Алла Веліховська.

Поки друкованих примірників не вистачатиме, учні та вчителі зможуть користуватися електронними версіями підручників.

Під час засідання депутати також наголосили на необхідності поінформувати комісію про ситуацію із забезпеченням підручниками та тримати питання на контролі.

Нагадаємо, що через російські удари 19 липня по поліграфічному підприємству в Києві та 1 серпня по логістичному складу в Харкові було знищено близько мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Частину накладів, які вже підготували до відправлення в школи, втрачено, ще частина перебувала у процесі друку.

Через це школи отримуватимуть частину підручників із затримкою щонайменше на два місяці. У МОН зазначили, що до початку навчального року всі учні 4-х і 9-х класів матимуть доступ до PDF-версій підручників та електронних додатків на платформі «Всеукраїнська школа онлайн».

Також нагадаємо, що у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці бракує коштів для поповнення фондів сучасними книжками та періодичними виданнями. Цьогоріч на поповнення книжкового фонду отримали 250 тисяч гривень. Зараз укладають договори для постачання.