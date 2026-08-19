 Батьки ліцею на Миколаївщині поскаржилися на відсутність інформації про підготовку до навчального року

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Головна Новини Суспільство 9:49, 19 серпня, 2026

Батьки ліцею на Миколаївщині поскаржилися на відсутність інформації про підготовку до навчального року

Пошкоджений Мурахівський ліцей Березнегуватської громади. Фото: облрадаПошкоджений Мурахівський ліцей Березнегуватської громади. Фото: облрада

Батьки учнів Мурахівського ліцею Березнегуватської громади заявили про відсутність інформації щодо підготовки закладу до нового навчального року. За їхніми словами, ремонт у ліцеї мав розпочатися ще 1 червня, однак станом на 24 липня роботи так і не почалися, а адміністрація не пояснила причин затримки.

Про це йшлося під час 74-ї позачергової сесії Березнегуватської селищної ради 29 липня, пишуть «МикВісті».

Питання порушила депутатка Березнегуватської селищної ради восьмого скликання Марина Поліщук, яка повторно звернула увагу колег на невиконання її депутатського запиту від 15 травня.

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За словами Марини Поліщук, за понад два місяці вона не отримала ані відповіді про виконання запиту, ані проміжної інформації щодо його опрацювання чи можливого перенесення строків. Водночас 24 липня до неї повторно звернулися батьки учнів ліцею.

— Я не маю права не оголосити і не озвучити те, що пишуть сьогодні люди. Люди вже просто, скажімо так, б'ються тому, що їх не чують, — сказала Марина Поліщук під час сесії.

У зверненні батьки зазначили, що не мають чіткої інформації про підготовку закладу до 2026/2027 навчального року. Їм повідомляли, що з 1 червня до ліцею має зайти підрядна організація для проведення ремонтних робіт. Проте станом на 24 липня роботи, за словами батьків, не розпочалися.

— Ми не бачимо початку робіт і не отримали жодного роз’яснення щодо причин затримки і термінів їх виконання, — йдеться у зверненні.

Окремо батьки наголошують на невизначеності щодо організації навчання дітей. Батьки майбутніх першокласників досі не знають, чи буде сформовано перший клас. Ті, чиї діти переходять до п’ятого класу, не мають інформації про класних керівників та організацію навчального процесу.

— На жаль, адміністрація закладу та відповідальні особи не ведуть належної комунікації з батьками. Ми не отримуємо жодних офіційних повідомлень. Ми не знаємо нічого, хоча до початку навчального року залишається зовсім небагато часу, — зазначили батьки.

За їхніми словами, через відсутність своєчасної інформації вже другий рік поспіль спостерігається відтік учнів до інших навчальних закладів. Батьки, як вони пояснюють, змушені шукати альтернативи, оскільки не розуміють, де і в яких умовах навчатимуться їхні діти.

Батьки також поскаржилися на складнощі з отриманням відповідей від адміністрації ліцею. За їхніми словами, на звернення їх переадресовують до заступника директора, який не може надати остаточну відповідь або ухвалити рішення, тоді як директор наразі перебуває у відпустці. Також, за словами батьків, у закладі не проводяться батьківські збори, а звіту директора вони не чули.

— Ми просимо забезпечити відкритий діалог з батьками, надати чіткі відповіді на питання, які сьогодні турбують кожну родину. Наші діти мають право розпочати навчання у безпечному та підготовленому закладі освіти, а батьки — своєчасно отримувати достовірну інформацію, — йдеться у зверненні.

Депутатка попросила селищну раду підтримати повторне опрацювання депутатського запиту з урахуванням нового звернення батьків та надати їй інформацію про результати роботи у встановлені законодавством строки.

Зрештою депутати мали розглянути пропозицію щодо термінового виконання заходів, передбачених депутатським запитом, та надання Марині Поліщук письмової відповіді.

Нагадаємо, у 2025 році журналісти вже писали про ремонт Мурахівського ліцею. Тоді капітальний ремонт школи, яка постраждала внаслідок російського обстрілу у 2022 році, подорожчав на 6,58 мільйона гривень.

У березні 2025 року відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради уклав із ТОВ «Нікопольська-СТК» додатковий договір на ремонт ліцею з позначкою «коригування». Новий договір уклали без проведення відкритих торгів.

Основний договір на ремонт ліцею на 34,5 мільйона гривень уклали ще у листопаді 2023 року. На момент укладення основного договору в ліцеї навчалося близько 85 дітей, хоча будівля розрахована на 200 учнів.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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