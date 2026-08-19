 На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

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Головна Новини Самоврядування 14:48, 19 серпня, 2026

На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

До першого класу на Миколаївщині піде майже 6 тисяч учнів. Фото: 977.com.uaДо першого класу на Миколаївщині піде майже 6 тисяч учнів. Фото: 977.com.ua

У новому навчальному році на Миколаївщині навчатиметься 88,5 тисяч учнів. Їхня кількість зменшилася у порівнянні з минулим роком. До першого класу, за попередньою інформацією, піде 5 782 дитини. Велика кількість з них є переселенцями.

Про це стало відомо під час комісії Миколаївської облради з питань освіти 18 серпня, пишуть «МикВісті».

Як розповіла депутатам директорка департаменту освіті та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, цьогоріч кількість учнів зменшилася майже на шість тисяч.

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— У нас 88 500 учнів. Минулого року було 94 300, тобто практично на 6 тисяч стало менше учнів, — зазначила Алла Веліховська.

Очно та змішано навчатимуться 76 240 учнів, тобто близько 86%.

Також Алла Веліховська повідомила, що стало менше і першокласників. Серед тих, хто вперше піде до школи, багато переселенців.

— На сьогодні набагато менше першокласників взагалі. У нас є приплив за рахунок переміщених осіб. В основному це Херсон. Сьогодні багато хто приїжджає, оформлює дітей в наші заклади, тому що є можливість на сьогодні очного навчання, — розповіла директорка департаменту освіти.

Станом на 5 серпня подали 5782 заяви у перший клас.

— Я не можу теж сказати точної цифри, тому що вона сьогодні приблизна. Станом на 5 серпня до системи ICOM внесено інформацію щодо першокласників. Це ті, хто приходить до перших класів, і батьки оформили, що ця дитина дійсно йде до першого класу, — зазначила Алла Веліховська.

Вона звернула увагу, що батьки можуть оформити пакунок школяра для учнів першого класу.

— Виділяються кошти, вони перераховуються на картку через «Дію». І батьки можуть витратити їх на закупівлю канцприладдя, одягу для дитини, яка йде до першого класу. Значно легше буде батькам готувати дітей до школи, — повідомила директорка департаменту освіти.

Нагадаємо, у новому навчальному році в Миколаївській області попередньо планують організувати очне навчання у 244 закладах загальної середньої освіти, ще 107 працюватимуть у змішаному форматі, а 41 — дистанційно. Дистанційне навчання залишать насамперед у школах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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