«Пакунок школяра»: як отримати ₴5 тисяч на підготовку першокласника
- Пресреліз
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- Миколаївська обласна рада
Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу 5 000 грн на підготовку дитини до школи. Кошти можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття.
Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.
Хто може подати заяву:
- батьки першокласника;
- усиновлювачі;
- законні представники дитини — громадяни України.
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Як подати заяву через Дію:
- Авторизуйтеся у застосунку Дія.
- Відкрийте розділ «Допомога від держави».
- Оберіть послугу «Пакунок школяра».
- Оберіть дитину, яка йде до першого класу.
- Перейдіть до подання заяви.
- Якщо ще не маєте Дія.Картки - відкрийте її в одному з уповноважених банків.
- Оберіть Дія.Картку зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини».
- Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
Подати заяву можна також офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.
Важливо: заяву необхідно подати до 1 листопада. Виплата не призначається, якщо дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року, а також у випадках, коли право на виплату не підтверджено під час верифікації.
Детальніше про «Пакунок школяра» та умови отримання допомоги — за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.
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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада
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