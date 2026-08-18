 «Пакунок школяра»: як отримати ₴5 тисяч на підготовку першокласника

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Головна Новини Суспільство 11:43, 18 серпня, 2026

«Пакунок школяра»: як отримати ₴5 тисяч на підготовку першокласника

Фото: Миколаївська міська радаФото: Миколаївська обласна рада

Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу 5 000 грн на підготовку дитини до школи. Кошти можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Хто може подати заяву:

  • батьки першокласника;
  • усиновлювачі;
  • законні представники дитини — громадяни України.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як подати заяву через Дію:

  1. Авторизуйтеся у застосунку Дія.
  2. Відкрийте розділ «Допомога від держави».
  3. Оберіть послугу «Пакунок школяра».
  4. Оберіть дитину, яка йде до першого класу.
  5. Перейдіть до подання заяви.
  6. Якщо ще не маєте Дія.Картки - відкрийте її в одному з уповноважених банків.
  7. Оберіть Дія.Картку зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини».
  8. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Подати заяву можна також офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

Важливо: заяву необхідно подати до 1 листопада. Виплата не призначається, якщо дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року, а також у випадках, коли право на виплату не підтверджено під час верифікації.

Детальніше про «Пакунок школяра» та умови отримання допомоги — за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

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