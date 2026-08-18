«Пакунок школяра»: як отримати ₴5 тисяч на підготовку першокласника

Фото: Миколаївська обласна рада

Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу 5 000 грн на підготовку дитини до школи. Кошти можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Хто може подати заяву:

батьки першокласника;

усиновлювачі;

законні представники дитини — громадяни України.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як подати заяву через Дію:

Авторизуйтеся у застосунку Дія. Відкрийте розділ «Допомога від держави». Оберіть послугу «Пакунок школяра». Оберіть дитину, яка йде до першого класу. Перейдіть до подання заяви. Якщо ще не маєте Дія.Картки - відкрийте її в одному з уповноважених банків. Оберіть Дія.Картку зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини». Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Подати заяву можна також офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

Важливо: заяву необхідно подати до 1 листопада. Виплата не призначається, якщо дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року, а також у випадках, коли право на виплату не підтверджено під час верифікації.

Детальніше про «Пакунок школяра» та умови отримання допомоги — за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.