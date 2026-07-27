Прокуратура у суді вимагає від підрядників у Миколаєві понад ₴3,4 млн штрафів

Один із будинків у Миколаєві, де несвоєчасно виконали ремонт підрядники. Архівне фото МикВісті

Окружна прокуратура Миколаєва у суді оскаржує дії кількох підрядників щодо ремонтних робіт, у тому числі в укриттях. Мова йде про визнання додаткових угод недійсними, несвоєчасний ремонт та неповну сплату пайового внеску до бюджету міста. Зокрема за трьома угодами з підрядників стягують 1,4 мільйони гривень штрафу, а ще за однією можуть стягнути 2 мільйони гривень.

Про це йдеться у звіті Окружної прокуратури Миколаєва за результатами першого півріччя 2026 року, пишуть «МикВісті».

Зокрема, окружна прокуратура у Господарському суді Миколаївської області звернулася з трьома позовами щодо додаткових угод між Департаментом житлово-комунального господарства та підрядниками стосовно ремонту укриття, покрівлі багатоповерхівки та відновлення житлового будинку, пошкодженого під час війни. Ці угоди вимагають визнати недійсними.

Реклама

Прокуратура пояснює, що сторони суттєво продовжили строки виконання робіт, але не підтвердили підстави для цього.

«Наразі за вказаними позовами стягують штрафні санкції на загальну суму 1,4 мільйони гривень», — також повідомили у прокуратурі.

Через несвоєчасний ремонт укриття в лікарні Миколаєва прокуратура пред'явила позов, щоб підрядник сплатив штрафні санкції — 2 мільйони гривень.

«Договір на проведення ремонтних робіт в укритті лікарні передбачав проведення ремонтних робіт до травня 2025 року, які не були завершені своєчасно», — зазначили у прокуратурі.

Розгляд справи триває. Але державна виконавча служба наклала арешт на рахунки товариства, щоб стягнути 2 мільйони штрафу.

Також Господарський суд відкрив провадження про стягнення із забудовника 230 тисяч гривень пайової участі на користь Миколаївської міськради. За інформацією прокуратури, забудовник, щоб уникнути повної сплати обов'язкового пайового внеску до бюджету, штучно зменшив кошторис будівництва. Тому окружна прокуратура звернулася до суду.

Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2026 року прокурори Миколаївщини скерували до суду 922 обвинувальні акти. Серед них — десятки справ про корупцію, злочини у бюджетній сфері, незаконний обіг наркотиків, а також ухилення від мобілізації та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон.

Крім того, у прокуратурі підбили підсумки, що за перші 6 місяців 2026 року у Миколаєві зафіксували зниження рівня злочинності майже на 15%. Скоротилася кількість тяжких злочинів, умисних вбивств і кримінальних правопорушень проти власності.