У Миколаєві планують демонтувати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

Бетонні блоки біля багатоквартирного будинку №162. Фото з Facebook

У Миколаєві планують демонтувати самовільно встановлені бетонні блоки на внутрішньоквартальному проїзді біля багатоквартирного будинку №162 на проспекті Центральному.

Питання винесли на розгляд виконавчого комітету після скарг містян, повідомляють «МикВісті».

Згідно з документом, бетонні блоки встановили на проїзній частині з порушенням вимог земельного законодавства.

Перед цим 28 липня міські служби склали акт обстеження самовільно зайнятої земельної ділянки.

Питання виникло після неодноразових звернень мешканців. Зокрема, 2 липня до Contact Center при Миколаївській міській раді звернулася місцева жителька Тетяна Безродня. Вона повідомила, що бетонна конструкція перекриває проїзд за ЖК «Центральний» із внутрішньої сторони будинку.

Бетонні блоки біля багатоквартирного будинку №162. Фото з Facebook

За словами жінки, через це ускладнений проїзд автомобілів, зокрема екстрених служб. Вона також зазначила, що після перекриття проїзду збільшився потік автомобілів через сусідні двори.

Окремо мешканка звернула увагу на ситуацію у зв’язку з перекриттям вулиці 6-ї Слобідської. За її словами, через це дворами вздовж Колодязної та проспекту Центрального почали їздити більше легкових і вантажних автомобілів, зокрема великогабаритний транспорт.

«Для часткового розвантаження прохання негайно прибрати вищевказану перешкоду та вжити відповідних заходів до порушників, які її щоразу відновлюють, адже це не перше звернення та спроба розблокувати проїзд», - пише Тетяна Безродня.

Проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконкому. У разі ухвалення рішення Адміністрації Центрального району доручать протягом трьох робочих днів підготувати розпорядження міського голови щодо визначення підприємства або установи, яка проведе демонтаж.

Як писали «МикВісті» у 2016 році, мешканці встановили блоки за цією адресою після двох ДТП, які сталися біля будинку роком раніше. Люди побоювалися, що через проїзд із великою швидкістю знову їздитимуть автомобілі, створюючи небезпеку для дітей. У 2016 році представники Адміністрації Центрального району приїхали демонтувати блоки на виконання припису поліції. Після суперечки з мешканцями комунальні працівники вирішили не загострювати ситуацію та залишили двір. Тоді бетонні блоки залишилися на місці.