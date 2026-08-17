 Кишеня для громадського транспорту і додаткова смуга руху: частину пр. Богоявленського у Миколаєві збираються відремонтувати за ₴10,6 млн

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Головна Новини Самоврядування 14:46, 17 серпня, 2026

Кишеня для громадського транспорту і додаткова смуга руху: частину пр. Богоявленського у Миколаєві збираються відремонтувати за ₴10,6 млн

Через «турбо-кільце» частину Богоявленського капітально відремонтують. Фото: МикВістіЧерез «турбо-кільце» частину Богоявленського капітально відремонтують. Фото: МикВісті

Департамент міського господарства у Миколаєві оголосив тендер на капітальний ремонт пр. Богоявленського від вул. Ігоря Бедзая (Чкалова) до вул. Погранична. Роботи обґрунтували змінами у дорожньому русі через організацію «турбо-кільця». На виконання ремонту за 10,6 мільйонів гривень претендує компанія депутата Миколаївської облради Сергія Шульгача «БФ Совар груп».

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер оголосили 16 липня. Мова йде про ділянку по непарній стороні пр. Богоявленського (протилежній від зоопарку) від вул. Ігоря Бедзая до вул. Погранична. Очікувана вартість робіт без ПДВ становила 10 624 492 гривень. Роботи замовляють до 15 грудня.

Тендер на капремонт пр. Богоявленського. Скриншот з з ProzorroТендер на капремонт пр. Богоявленського. Скриншот з з Prozorro

Була лише одна пропозиція від підрядника — ПП «БФ Совар груп». Компанія запропонувала виконати роботи за 10 602 400, тобто знизивши ціну на 22 тисячі від очікуваної.

За даними You control фірма зареєстрована у 2023 році у Миколаєві. Її керівником та власником є депутат Миколаївської облради Сергій Шульгач.

Фірма-підрядник БФ «Совар груп» належить депутату облради Сергію Шульгачу. Скришот з You controlФірма-підрядник БФ «Совар груп» належить депутату облради Сергію Шульгачу. Скришот з You control

7 серпня компанію оголосили переможцем у закупівлі. Зараз підрядник очікує підписання договору.

Підрядник очікує рішення. Скриншот з з ProzorroПідрядник очікує рішення. Скриншот з з Prozorro

Дорожнє покриття на ділянці, де виконуватимуть роботи, на сьогодні у нормальному стані. У Департаменті міського господарства повідомили у коментарі «МикВісті», що капітальний ремонт виконуватимуть, оскільки потрібно вдосконалити організацію дорожнього руху, у тому числі після впровадженням «турбо-кільця».

Ремонт мають розпочати від вул. Ігоря Бедзая біля зоопарку. Фото: МикВістіРемонт мають розпочати від вул. Ігоря Бедзая біля зоопарку. Фото: МикВісті
Роботи мають завершити по пр. Богоявленського до вул. Пограничної. Фото: МикВістіРоботи мають завершити по пр. Богоявленського до вул. Пограничної. Фото: МикВісті

Роботи стосуватимуться, зокрема, заїзної кишені для громадського транспорту та влаштування додаткової смуги для повороту на вул. Пограничну.

«Головною метою проєкту є збільшення пропускної здатності на вказаній ділянці дороги, а саме: влаштування відкритої заїзної кишені для заїзду громадського транспорту із облаштуванням посадкового майданчику; перенесення опор контактної мережі; доведення наявних паркувальних карманів до нормативних параметрів; влаштування додаткової смуги руху для повороту на вул. Погранична; облаштування підходів від пішохідного переходу до нового посадкового майданчика; встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом», — повідомили у департаменті.

Разом з тим, у департаменті підтвердили, що саме дорожнє покриття зараз у задовільному стані, тому його не ремонтуватимуть.

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У липні 2018 року ПП «Полтавабудцентр» виконало поточний ремонт дороги на цій самій ділянці. Вартість робіт становила 4,2 мійльони гривень.

«Слід зазначити, що станом на сьогодні дорожнє покриття перебуває у задовільному стані, тому його заміна в рамках поточної закупівлі не передбачається», — повідомили у департаменті.

Нагадаємо, з 2023 року у Департаменті житлово-комунального господарства заявили про запровадження схеми руху під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом. Як пояснювали схема «турбо-кільце» покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.

Таку схему руху застосували по проспекту Богоявленському від проспекту Центрального до вулиці Кузнецької з 2024 року.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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