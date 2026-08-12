Посадовця міськради на Миколаївщині підозрюють у вимаганні $2,5 тисячі за «допомогу» зі звільненням з військової служби
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- Даріна МельничукКореспондентка
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На Миколаївщині начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад Вознесенського району повідомили про підозру в одержанні 2,5 тисячі доларів за вплив на посадовців ТЦК та СП. За ці гроші він обіцяв допомогти військовослужбовцю зі звільненням із військової служби за сімейними обставинами.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі та Службі безпеки України у Миколаївській області.
За даними слідства, посадовець знав порядок звільнення військовослужбовців за сімейними обставинами та запропонував одному з військових допомогти оформити необхідні документи.
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Зокрема, він обіцяв посприяти в отриманні медичних документів, які підтверджували б необхідність постійного догляду за матір’ю військовослужбовця. Крім того, посадовець запевняв, що зможе вплинути на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби ті ухвалили позитивне рішення щодо звільнення з військової служби.
За сприяння у вирішенні питання він вимагав 2500 доларів США.
Правоохоронці задокументували передачу грошей двома частинами — спочатку 1000 доларів, а потім ще 1500. Після отримання всієї суми посадовця викрили.
Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини справи та перевіряють, чи могли до схеми бути причетні інші люди.
У разі доведення вини посадовцю загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаївській області працівники ДБР та Нацполіції викрили правоохоронця та адвокатку, які, за даними слідства, за 29 тисяч доларів США обіцяли військовозобов'язаному виключення з розшуку ТЦК та оформлення непридатності до служби. Фігурантів затримали під час одержання частини коштів.
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