 У Миколаєві чоловік стріляв у натовп на пляжі

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Головна Новини Інциденти 20:46, 05 серпня, 2026

У Миколаєві чоловік стріляв у натовп на пляжі

У Миколаєві взяли під варту чоловіка, який влаштував стрілянину на пляжі. Фото: архів МикВістіУ Миколаєві взяли під варту чоловіка, який влаштував стрілянину на пляжі. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві пʼяний чоловік двічі відкрив стрілянину на пляжі та біля пункту видачі води, унаслідок чого постраждала місцева мешканка. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 103 тисячі 168 гривень.

Про це повідомляє Окружна прокуратура міста Миколаєва.

За версією слідства, 2 серпня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на пляжі в мікрорайоні Намив, відкрив стрілянину з пістолета у бік відпочивальників. Унаслідок цього одна з жінок отримала садно та підшкірну гематому правої поперекової ділянки.

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Після цього, як зазначають у прокуратурі, підозрюваний попрямував до пункту видачі питної води на вулиці Білій, де знову дістав пістолет і здійснив щонайменше два постріли у бік людей. Його дії припинили очевидці, які відібрали зброю та утримували чоловіка до приїзду поліції.

3 серпня чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Раніше, у Миколаєві поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вистрілив у перехожу з пістолета під набій Флобера та застосував газовий балончик.

Також вночі 13 липня біля супермаркету на Намиві у Миколаєві стався конфлікт. П'яний чоловік після сварки вистрілив у повітря на втік. Поліція його знайшла.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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